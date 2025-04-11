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不理會唱衰雜音 台積電3月營收報喜

2025/04/11 05:30

台積電等逾890家漲停，台股10日指數暴漲逾1600點史上之最。（記者塗建榮攝）台積電等逾890家漲停，台股10日指數暴漲逾1600點史上之最。（記者塗建榮攝）

〔記者洪友芳、卓怡君／綜合報導〕晶圓代工龍頭廠台積電（2330）昨公布3月營收為2859.57億元，月增10%、年增46.5%，創同期新高；第一季營收為8392.54億元，符合財測預估，季減3.36%、年增41.6%，創同期新高。供應鏈預估，台積電第二季仍可望持續成長。

4/17法說登場 聚焦需求變化

台積電受元月下旬地震影響，認列扣除保險理賠後的相關損失約53億元，原預估第一季營收約達250億至258億美元的財測低標，以匯率為1美元兌32.8元新台幣為假設基準，昨實際營收約達255.87億美元，超過中間值，顯見AI晶片需求仍強勁。

台積電將於4月17日舉行法說會，美國總統川普關稅政策是否影響產業走勢與全年營運，AI晶片、CoWoS需求是否降溫，與英特爾合資公司傳言等議題，將是法人關注焦點。台積電年初預期今年半導體產值可望成長10%，在AI需求強勁帶動下，全年美元營收將年成長24%至26%。

台積電股價經歷連日重挫後，昨罕見跳空漲停達863元並鎖至終場，成交量1.93萬張。外資僅轉買1230張、投信賣35張、自營商買302張。

Q1營收年增14.9%

聯發科超越財測

IC設計龍頭聯發科（2454）昨公告3月營收也同樣表現亮眼，達559.96億元，月增21.28%、年增10.93%，首季因受惠中國手機補貼政策，加上客戶為避免關稅紛擾而提早拉貨，單季合併營收達1533.12億元，季增9.95%、年增14.88%，成功飛越首季財測高標。

聯發科將於今日舉辦天璣開發者大會2025（MDDC 2025），聯發科表示，本屆大會將聚焦AI（人工智慧）技術和產業變革趨勢，探討Agentic AI（代理式人工智慧）發展和下一代新技術，此外，聯發科最新旗艦5G Agentic AI晶片─天璣9400+也將於同場亮相，全力拓展AI手機市場。

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