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3月營收速報 － 台達電+華碩+祥碩

2025/04/10 05:30

台達電受惠於AI伺服器拉貨力道強勁，先進高功率電源供應器顯著挹注營運柴火。（資料照）台達電受惠於AI伺服器拉貨力道強勁，先進高功率電源供應器顯著挹注營運柴火。（資料照）

AI伺服器拉貨強 台達電營收創新高

〔記者方韋傑／台北報導〕電源大廠台達電（2308）受惠於AI伺服器拉貨力道強勁，先進高功率電源供應器顯著挹注營運柴火，3月營收434.44億元，月增14.1%、年增37.6%，寫下歷史單月新高，首季營收1189.19億元，季增4.11%、年增30.25%，同寫歷年單季最強紀錄。

由於美國持續擴大關稅實施範圍，雲端伺服器供應商今年首季在上游晶片供應條件許可下，加強向原廠委託設計製造廠拉貨，產業鏈加緊趕班出貨，台達電雨露均霑，3月營收中，電源及零組件業績貢獻比重49%、基礎設施29%、自動化13%、交通9%。

產業鏈認為，美國對等關稅仍存在變數，第2季AI伺服器訂單暫時不受影響，下半年的產業展望則需時間明朗化。

華碩營收創高 美洲占比僅24%

〔記者卓怡君／台北報導〕在客戶提早拉貨帶動下，NB品牌大廠華碩（2357）公告3月集團營收643.15億元，月增40.95%、年增29.31%，創歷年單月新高，首季集團營收達1476.94億元，季減4.05%、年增21.36%，為歷年同期新高。

華碩揭露2024年品牌營收比重，亞洲占47%，歐洲占29%，美洲（美國、加拿大、墨西哥與南美洲）僅占24%。

祥碩營收年增15%創單月新高

〔記者卓怡君／台北報導〕IC設計廠祥碩（5269）在大客戶超微（AMD）、自有品牌產品出貨帶動下，3月合併營收8.99億元，月增18.54%、年增15.79%，創下歷史新高，首季合併營收25.09億元，年增28.79%。

祥碩在本業與併購效益加持下，今年營收與獲利有望同步成長，法人認為，祥碩大客戶超微全新Ryzen 9000X3D、9000HX處理器擴大在市場領先地位，市占率持續提高，預期動能將延續至2026年；此外，祥碩併購Techpoint跨入汽車市場，相關併購效益自今年陸續顯現，祥碩也從PC、伺服器相關市場延伸至車用與工業安防相關市場。

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