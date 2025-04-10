晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

財經青紅燈》近300萬老人現住處無電梯

2025/04/10 05:30

根據國立屏東科技大學發布「臺灣高齡者友善住宅現況探討成果報告書」推估，全國將近300萬名高齡者現居住宅無電梯。圖為示意圖。（資料照）根據國立屏東科技大學發布「臺灣高齡者友善住宅現況探討成果報告書」推估，全國將近300萬名高齡者現居住宅無電梯。圖為示意圖。（資料照）

根據國立屏東科技大學發布「臺灣高齡者友善住宅現況探討成果報告書」推估，全國將近300萬名高齡者現居住宅為屋齡30年以上、沒有電梯的公寓、透天厝，甚至因室內也缺乏無障礙設施，擔心若高齡者身體出現衰弱，走出家門將成為最艱鉅的一步。

而衛福部去年發布的2022年老人狀況調查，其中將近98％高齡者現況是在家養老，僅2％是住在養生村等類型機構，其中在家養老者，有94.1％住宅所有權是自己或家人持有，其它則是租屋，進一步觀察高齡者居住住宅類型，竟高達296.1萬人是住宅沒有電梯的公寓、透天厝，占比近75％，也就是每1.33名在宅養老的高齡者就有1名是住在沒有電梯的住宅。

截至去年第四季，全國屋齡30年以上的住宅已超過515萬宅，相當於每1.8宅就有1宅是30年以上老屋，即便都更、危老等重建計畫雙管齊下，短期內要大量重建老宅幾乎是不可能的任務，因此，內政部今年將推出「老屋延壽計畫（草案）」，訴求將老宅適當整建維護，藉此讓老屋延壽。

進一步攤開該草案內容，主要是針對屋齡30年以上、4至6層初評安全住宅提供補助經費，針對管線更新、建物立面修繕、屋頂防水、新增無障礙設備等改善方向，希望讓高齡者避免換屋，安心在宅養老。

而該草案似乎忘了提到高齡者出門必備的電梯要如何提升增設機率，根據台北市都更處1月發布的資訊，2015年至今，台北市老宅增設電梯申請案剛好達到100案，假設申請案均為4、5層樓的雙拼公寓，1案裝設的電梯能夠服務10至12戶老宅，11年來僅解決1千多戶老宅的電梯需求，北市後面還有幾十萬戶住在老宅的高齡者等著仰賴電梯踏出老宅。

（徐義平）

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財