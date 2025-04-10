財經青紅燈》近300萬老人現住處無電梯

根據國立屏東科技大學發布「臺灣高齡者友善住宅現況探討成果報告書」推估，全國將近300萬名高齡者現居住宅無電梯。圖為示意圖。（資料照）

根據國立屏東科技大學發布「臺灣高齡者友善住宅現況探討成果報告書」推估，全國將近300萬名高齡者現居住宅為屋齡30年以上、沒有電梯的公寓、透天厝，甚至因室內也缺乏無障礙設施，擔心若高齡者身體出現衰弱，走出家門將成為最艱鉅的一步。

而衛福部去年發布的2022年老人狀況調查，其中將近98％高齡者現況是在家養老，僅2％是住在養生村等類型機構，其中在家養老者，有94.1％住宅所有權是自己或家人持有，其它則是租屋，進一步觀察高齡者居住住宅類型，竟高達296.1萬人是住宅沒有電梯的公寓、透天厝，占比近75％，也就是每1.33名在宅養老的高齡者就有1名是住在沒有電梯的住宅。

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截至去年第四季，全國屋齡30年以上的住宅已超過515萬宅，相當於每1.8宅就有1宅是30年以上老屋，即便都更、危老等重建計畫雙管齊下，短期內要大量重建老宅幾乎是不可能的任務，因此，內政部今年將推出「老屋延壽計畫（草案）」，訴求將老宅適當整建維護，藉此讓老屋延壽。

進一步攤開該草案內容，主要是針對屋齡30年以上、4至6層初評安全住宅提供補助經費，針對管線更新、建物立面修繕、屋頂防水、新增無障礙設備等改善方向，希望讓高齡者避免換屋，安心在宅養老。

而該草案似乎忘了提到高齡者出門必備的電梯要如何提升增設機率，根據台北市都更處1月發布的資訊，2015年至今，台北市老宅增設電梯申請案剛好達到100案，假設申請案均為4、5層樓的雙拼公寓，1案裝設的電梯能夠服務10至12戶老宅，11年來僅解決1千多戶老宅的電梯需求，北市後面還有幾十萬戶住在老宅的高齡者等著仰賴電梯踏出老宅。

（徐義平）

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