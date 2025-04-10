關稅風暴衝擊 世界鋼鐵協會 罕見未發布今年預測

世豐總經理陳駿彥表示，主要客群就是鎖定歐洲，且越南廠也正與當地通路合作，越南遭課重稅未有太大影響。（記者林菁樺攝）

〔記者林菁樺／台北報導〕世界鋼鐵協會（worldsteel）8日於澳洲雪梨召開特別理事會，但因全球面臨川普關稅風暴，世界鋼鐵協會罕見未發布需求預測；對今年展望仍將較去年轉強，惟全球因貿易摩擦升溫、地緣政治風險增加以及政策不確定性上升，原本預期的復甦步調「產生負面影響」，「復甦力道可能弱於原先預期」。

世界鋼鐵協會在每年4月、10月舉行全體會員代表大會，一年會有2次的短期鋼鐵需求預測（SRO）摘要，原預期今年全球鋼鐵需求將結束連續3年下降的態勢，並轉向溫和復甦；但美國近期推動的對等關稅及貿易摩擦升溫，有再次陷入衰退的風險，此次也不作需求預測。

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世界鋼鐵協會對3大經濟體鋼市有不同展望，北美地區預計今年趨於穩定，但點名貿易政策惡化，對汽車產業的復甦形成明顯阻礙，北美要到明年才逐步恢復成長動能；歐洲包括歐盟與英國地區，今年成長有限，明年可望明顯回升；中國今年鋼需趨於穩定，明年則止穩回升。世界鋼鐵協會認為，鋼鐵需求復甦雖具潛力，但貿易摩擦加劇可能對全球經濟造成進一步挑戰。

另，銷美比重達6成的螺絲大廠世豐（2065）昨也釋出對美國市場不悲觀看法，總經理陳駿彥表示，美國市場的最大競爭對手為中國，但美中貿易戰升溫，稅率不斷疊加，中國輸美的螺絲扣件關稅至少有70％，且歐洲原本就對中國課徵反傾銷，中國無疑是直接出局、退出遊戲。

陳駿彥也提到，世豐在越南設廠分散製造基地、降低生產成本，主要客群就是鎖定歐洲，因越南銷往歐洲為零關稅，加上生產成本等，約有10％價差，且越南廠也正與當地通路合作，越南遭課重稅未有太大影響。

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