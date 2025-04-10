晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

關稅風暴衝擊 世界鋼鐵協會 罕見未發布今年預測

2025/04/10 05:30

世豐總經理陳駿彥表示，主要客群就是鎖定歐洲，且越南廠也正與當地通路合作，越南遭課重稅未有太大影響。（記者林菁樺攝）世豐總經理陳駿彥表示，主要客群就是鎖定歐洲，且越南廠也正與當地通路合作，越南遭課重稅未有太大影響。（記者林菁樺攝）

〔記者林菁樺／台北報導〕世界鋼鐵協會（worldsteel）8日於澳洲雪梨召開特別理事會，但因全球面臨川普關稅風暴，世界鋼鐵協會罕見未發布需求預測；對今年展望仍將較去年轉強，惟全球因貿易摩擦升溫、地緣政治風險增加以及政策不確定性上升，原本預期的復甦步調「產生負面影響」，「復甦力道可能弱於原先預期」。

世界鋼鐵協會在每年4月、10月舉行全體會員代表大會，一年會有2次的短期鋼鐵需求預測（SRO）摘要，原預期今年全球鋼鐵需求將結束連續3年下降的態勢，並轉向溫和復甦；但美國近期推動的對等關稅及貿易摩擦升溫，有再次陷入衰退的風險，此次也不作需求預測。

世界鋼鐵協會對3大經濟體鋼市有不同展望，北美地區預計今年趨於穩定，但點名貿易政策惡化，對汽車產業的復甦形成明顯阻礙，北美要到明年才逐步恢復成長動能；歐洲包括歐盟與英國地區，今年成長有限，明年可望明顯回升；中國今年鋼需趨於穩定，明年則止穩回升。世界鋼鐵協會認為，鋼鐵需求復甦雖具潛力，但貿易摩擦加劇可能對全球經濟造成進一步挑戰。

另，銷美比重達6成的螺絲大廠世豐（2065）昨也釋出對美國市場不悲觀看法，總經理陳駿彥表示，美國市場的最大競爭對手為中國，但美中貿易戰升溫，稅率不斷疊加，中國輸美的螺絲扣件關稅至少有70％，且歐洲原本就對中國課徵反傾銷，中國無疑是直接出局、退出遊戲。

陳駿彥也提到，世豐在越南設廠分散製造基地、降低生產成本，主要客群就是鎖定歐洲，因越南銷往歐洲為零關稅，加上生產成本等，約有10％價差，且越南廠也正與當地通路合作，越南遭課重稅未有太大影響。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財