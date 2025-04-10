股市重挫 飯店餐飲來客少2成

台北君悅攜手韓國君悅推出韓食料理。（台北君悅提供）

〔記者王憶紅／台北報導〕受美國總統川普對等關稅衝擊，台股短短3天重挫3906點，跌幅18.34%，飯店業者也立即感受到用餐民眾減少。國內連鎖飯店業者觀察，高端精緻餐廳在這3天內取消的訂位大約5%到10%，中價位餐廳影響大約15%。飯店業者表示，預估股市指數回穩後，餐飲消費市場才會恢復正常。

台北君悅看準韓國料理在台灣消費市場逐年持續成長，旗下自助餐廳繼去年邀請黑白大廚來台後，昨宣布與韓國仁川君悅酒店攜手，推出韓食料理。台北君悅表示，預估可望帶動業績成長10%以上。

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不過，以往台北君悅推出美食節活動，多能帶動業績成長15%以上，此次僅保守估計成長10%以上。台北君悅表示，主要是考量近期台股重挫，民眾消費趨於保守，因此下修成長目標。

台北君悅表示，以往自助餐來客數約9成滿，4月以來僅8成滿，晚餐訂位數更明顯減少；宴會廳方面，已接到2場原本預定5月舉行活動的客戶要遞延的電話。

台北晶華（2707）表示，週一、二飯店用餐情形本就較淡，目前尚未感受明顯減少的情形；自助餐栢麗廳之前銷售的餐券，有一批使用期限到4月底，因此來客數沒有大幅滑落。

不具名的飯店業者表示，3月春酒旺季過後，4月多是企業員工旅遊、聚餐以及畢業季的謝師宴旺季，但已陸續接到取消員工旅遊、聚餐的訂位，謝師宴則尚未有取消通知。

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