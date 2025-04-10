晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

股市重挫 飯店餐飲來客少2成

2025/04/10 05:30

台北君悅攜手韓國君悅推出韓食料理。（台北君悅提供）台北君悅攜手韓國君悅推出韓食料理。（台北君悅提供）

〔記者王憶紅／台北報導〕受美國總統川普對等關稅衝擊，台股短短3天重挫3906點，跌幅18.34%，飯店業者也立即感受到用餐民眾減少。國內連鎖飯店業者觀察，高端精緻餐廳在這3天內取消的訂位大約5%到10%，中價位餐廳影響大約15%。飯店業者表示，預估股市指數回穩後，餐飲消費市場才會恢復正常。

台北君悅看準韓國料理在台灣消費市場逐年持續成長，旗下自助餐廳繼去年邀請黑白大廚來台後，昨宣布與韓國仁川君悅酒店攜手，推出韓食料理。台北君悅表示，預估可望帶動業績成長10%以上。

不過，以往台北君悅推出美食節活動，多能帶動業績成長15%以上，此次僅保守估計成長10%以上。台北君悅表示，主要是考量近期台股重挫，民眾消費趨於保守，因此下修成長目標。

台北君悅表示，以往自助餐來客數約9成滿，4月以來僅8成滿，晚餐訂位數更明顯減少；宴會廳方面，已接到2場原本預定5月舉行活動的客戶要遞延的電話。

台北晶華（2707）表示，週一、二飯店用餐情形本就較淡，目前尚未感受明顯減少的情形；自助餐栢麗廳之前銷售的餐券，有一批使用期限到4月底，因此來客數沒有大幅滑落。

不具名的飯店業者表示，3月春酒旺季過後，4月多是企業員工旅遊、聚餐以及畢業季的謝師宴旺季，但已陸續接到取消員工旅遊、聚餐的訂位，謝師宴則尚未有取消通知。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財