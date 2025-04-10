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對等關稅生效首日 台股跌1068點 史上第3慘

2025/04/10 05:30

美國總統川普「對等關稅」態度強硬，雖然國安基金宣布進場護盤， 但台股9日又遭重擊，大盤一片綠油油。 （記者羅沛德攝）美國總統川普「對等關稅」態度強硬，雖然國安基金宣布進場護盤， 但台股9日又遭重擊，大盤一片綠油油。 （記者羅沛德攝）

〔記者卓怡君、張慧雯／台北報導〕國安基金前日宣布進場，不過，昨日適逢美國對等關稅實施的第一天，台股難敵賣壓、開低走低，上市櫃公司股價跌停家數近900家，加上追繳令萬箭齊發，投資人持股信心薄弱，台積電再創波段新低，最低來到780元，終場加權指數大跌1068.19點，創史上第3大收盤跌點，收在1萬7391.76點，成交量約5900億元。

國安基金進場 難敵賣壓

觀察三大法人動向，外資昨賣超357.76億元、投信買超1.24億元、自營商賣超103.19億元，合計賣超達459.7億元；外資台指期淨空單昨減少2206口，累積外資期貨淨空單約27871口。

8日上市櫃公司股票融資維持率只剩126%，且跌幅超過8%的個股超過1500檔，9日台股再度重挫逾千點、跌停家數近900家，券商陸續向投資人發出補繳擔保品通知，市場面臨另一波斷頭賣壓。

追繳令齊發 斷頭賣壓湧現

聯邦投信投資長吳裕良認為，在關稅議題未明朗前，預估市場仍呈弱勢，後續觀察4月17日台積電法說會動向。從技術面看，目前加權指數下跌量增，上漲動能不足，短線跌幅過大，有跌深反彈契機，但關稅貿易戰風險影響下，盤勢仍處震盪弱勢格局。

元大投顧也指出，加權指數與年線負乖離逼近20%，加上國安基金進場護盤，初步符合過往跌深反彈條件，但後續能否確實走穩，可留意川普政策調整、外資連續回補、融資減幅跟上大盤跌幅等訊號同步觀察。至於近期類股表現防禦性較高的電信、高股息，內需消費相關食品、交通運輸，以及關稅影響程度較低如航太軍工、汽車AM零組件、資服軟體等相對抗跌，可做為短線避險參考。

群益店頭市場基金暨群益葛萊美基金經理人柯鴻旼表示，AI商機遍地開花，有利台灣半導體、硬體產業鏈建立長期產業競爭力，企業獲利表現也為台股下檔提供最佳支撐。他認為，從短、中期來看，投資人可留意台灣內需相關類股，包括高殖利率的旅遊、航空、營建、軍工、金融、生技新藥、原物料等，長期則看好AI與半導體產業。

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