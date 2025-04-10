晶片遭「偷渡」流向華為 外媒：台積恐遭美重罰

外媒報導台積電生產的晶片，疑似被發現用於華為AI處理器，台積電可能面臨至少10億美元罰款。對此，台積電表示，不評論相關傳言。（法新社檔案照）

〔記者洪友芳、廖家寧／綜合報導〕外媒報導台積電生產的晶片，疑似被發現用於華為AI處理器，台積電可能面臨至少十億美元（約三三○億台幣）罰款。對此，台積電表示，不評論相關傳言。經濟部長郭智輝則說，台積電是遵守各地法規的公司，這應是不會存在的問題，經濟部也沒有收到這樣的訊息，所以不予置評。

外媒報導，知情人士透露，美國商務部調查華為高階昇騰910B人工智慧處理器，發現與算能公司（Sophgo）委託台積電生產晶片相符，台積電恐因此面臨美方鉅額罰款。

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台積電生產的晶片包含美國技術，受美國出口管制，無法替華為生產晶片；為中國客戶生產某些特定先進製程晶片，也須受美國許可管制。外媒報導，依出口管制規定，可對違規交易處以最高兩倍罰款，因此台積電恐面臨十億美元甚至更高的懲罰。

美國商務部發言人拒絕對此事發表評論，台積電則重申，做為一家守法的公司，一向致力於遵循所有可適用的法令與法規，包括可適用的出口管制法規。為遵循法規的要求，台積電自二○二○年九月中起就不再向華為出貨。

台積電並表示，公司有完備可全面監控和確保合規性的出口管制機制，如果認為有任何可疑情形，會迅速採取行動以確保合乎相關法律，包括進行盡職調查，並在需要時主動與客戶和主管機關等相關單位溝通。

針對外媒報導事件，台積電去年第四季就說明已主動就報導中事項與美國商務部進行溝通。直到目前為止，台積電並未獲悉成為任何調查的對象。

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