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政策諮詢不足 美國商會：對等關稅缺乏GRP原則

2025/04/10 05:30

川普對等關稅昨正式實施，台灣美國商會罕見三度發表聲明，呼籲政策制定者在制定重大政策前，應諮詢商界意見。（美聯社檔案照）川普對等關稅昨正式實施，台灣美國商會罕見三度發表聲明，呼籲政策制定者在制定重大政策前，應諮詢商界意見。（美聯社檔案照）

〔記者廖家寧／台北報導〕美國對等關稅昨正式實施，台灣美國商會罕見三度發表聲明指出，對等關稅在過去一週的前置期，就對市場與企業帶來嚴峻挑戰，如此發展更凸顯「良好法制作業」（GRP）的重要性，呼籲政策制定者在制定重大政策前，應諮詢商界意見。

籲優先進行有意義協商

美國商會直言，儘管美國對等關稅意在解決長期的貿易失衡，過去一週的「前置期」卻已對現正嘗試進行調整的企業及市場帶來嚴峻的挑戰；因此，商會敦促相關人員未來在進行重大政策規劃與決策時，優先進行有意義的協商，並審慎評估該政策實施所帶來的影響。

美國商會說明，也就是各方應建立明確時程並進行廣泛性協商，以減少對市場的干擾、維護市場穩定，並建立政府與貿易夥伴及利害關係人之間的互信。

美國商會理事長Dan Silver強調，商會瞭解結構性的貿易議題極為複雜，因此建議規模與意義重大的政策改革，更應借重國際商界的意見回饋。在制定重大政策前，諮詢商界意見不僅能符合美國對於全球的貿易承諾，例如美墨加協定，建立的良好典範，更是強化美國在全球經濟具領導地位的信譽及實質影響力。

美國商會也強調，實踐GRP原則的關鍵在於預先通知相關利害關係人，並提供利害關係人充分表達意見的機會，使經濟及商業活動的發展更具可預測性。

舉例而言，台美二十一世紀貿易倡議展示雙方對透明、公眾諮詢及健全法制作業的共同承諾，展現台美雙方對GRP價值的重視，商會表達高度肯定，在利害關係人的踴躍參與下，能使政策更臻完善，並更具全面性。

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