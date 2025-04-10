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對等關稅大談判透露兩原則 美貿易代表：未設時間表、無關稅豁免

2025/04/10 05:30

美國貿易代表葛里爾八日出席聯邦參議院聽證會時透露，許多國家正展開與美國的談判，美國不會設定時間表，川普總統也表示不會實施關稅豁免。（美聯社）美國貿易代表葛里爾八日出席聯邦參議院聽證會時透露，許多國家正展開與美國的談判，美國不會設定時間表，川普總統也表示不會實施關稅豁免。（美聯社）

〔編譯盧永山／綜合報導〕美國對等關稅已於九日生效，全球關稅稅率升至百年來最高，導致包括美國在內全球股市崩跌，引發美國國會議員關注。美國貿易代表葛里爾八日出席聯邦參議院聽證會時，兩黨參議員都表達對經濟衝擊的疑慮；葛里爾則透露，許多國家正展開與美國的談判，美國不會設定時間表，川普總統也表示不會實施關稅豁免。

川普二日宣布對全球逾一二○個經濟體徵收十％基本關稅，另對五十七個經濟體徵收十一％至五十％不等的關稅，並於九日生效。川普九日在白宮表示，日本、南韓等國的團隊正飛往美國準備談判，並將美國和其他國家洽談的協議稱為「量身訂製」（tailored）的協議。

葛里爾八日出席參院聽證會，成為「解放日」以來，首個接受質詢的官員。他答詢時表示，川普已明確對他說，不會實施關稅豁免，並稱川普的關稅策略已發揮成效，有近五十國與他聯繫，討論如何在貿易上落實對等，而阿根廷、越南等多國已表示，將根據川普的政策，降低關稅和非關稅壁壘。

葛里爾：龐大逆差 非一夜間能解決

葛里爾指出，美國並未為關稅談判設定特定時間表，因為實際的結果比人為期間更重要，正盡可能加速推進這項工作，許多國家也在加緊行動。但他也表示，美國龐大的貿易逆差是幾十年累積下來的問題，不可能一夜之間就解決。

共和黨參議員提里斯（Thom Tillis）質疑，白宮似乎未考慮過全面關稅的長期經濟影響，並說如果川普的關稅戰略失敗，人民遭受物價上漲和經濟成長放緩之苦，「我該掐誰的喉嚨」？

民主黨參議員因對等關稅導致全球股市崩跌，反彈更為強烈，抨擊葛里爾閃躲問題，並指對等關稅公式是「很炫的希臘字母公式，但其實是爛上加爛的數學」；其中，華納（Mark Warner）更提到，關稅已重擊台灣，但美國此時正需要與台積電合作。

另，歐盟二十七個成員國週三通過表決，將對美國進口產品徵收二十五％關稅，以反制美國開徵的鋼鋁關稅；但歐盟表示，若與美達成公平協議，可暫緩反制關稅。

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