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104％VS.84％ 中加碼報復 美財長：注定失敗

2025/04/10 05:30

美國總統川普8日簽署行政命令，對中國進口商品徵收104％關稅，圖為中國四川一家紡織廠生產線。（路透）美國總統川普8日簽署行政命令，對中國進口商品徵收104％關稅，圖為中國四川一家紡織廠生產線。（路透）

川普再下令 中、港小額包裹關稅 調高3倍增至90％

〔編譯盧永山／綜合報導〕美國總統川普八日簽署行政命令，對中國進口商品關稅再加徵五十％對等關稅，使得對中國對等關稅從三十四％增至八十四％，今年累計對中增加關稅更提高至一○四％。中國九日隨即宣布，對美國所有進口商品的關稅由三十四％調高至八十四％，顯示美中貿易戰進一步升溫。

川普：104％關稅持續至美中達成協議

對此，川普表示，對中徵收一○四％關稅的計畫將持續到兩國達成協議為止。美國財政部長貝森特則指出，中國加碼報復令人遺憾，「對北京來說是注定失敗的策略」。

《華爾街日報》分析，川普在今年二、三月已因中國在鴉片類毒品芬太尼貿易中扮演的角色，對中國進口產品各加徵十％的關稅，累計關稅達二十％，加上將中國對等關稅上調至八十四％，累計稅率達一○四％，但實際對中關稅稅率將逼近一二五％，因為須加上川普第二任期開始前就存在的關稅。

川普還簽署行政命令，對中國和香港進口價值八○○美元以下小額包裹加徵關稅，從貨品價值的三十％調高三倍增至九十％，五月二日生效。

針對川普加徵五十％對等關稅，中國九日下午三時先發布二．八萬字「關於中美經貿關係若干問題的中方立場」白皮書，強調中美可以透過平等對話、互利合作解決經貿分歧；卻又在晚間宣布，調高美國進口商品關稅至八十四％，中國商務部並公告再次啟用「不可靠實體清單」，制裁六家涉台軍售美企等。

對此，川普在全國共和黨國會委員會晚宴上表示，對中國徵收一○四％關稅的計畫將持續到中國與美國達成協議為止，並認為中國想達成協議，只是不知道如何開始，因為中國太驕傲了。

在美國對中關稅增至一○四％後，花旗將中國今年經濟成長預估調降○．五個百分點至四．二％。國泰君安證券首席經濟學家周浩表示，主要問題在於經濟的不確定性升高，未來中國成長的可見度明顯下降，而美國可能持續調高關稅。

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