央行︰全球衰退風險增 間接影響房市

中央銀行總裁楊金龍今將赴立法院財政委員會就對等關稅進行專題報告。（資料照）

〔記者陳梅英／台北報導〕中央銀行總裁楊金龍今將赴立法院財政委員會就對等關稅進行專題報告，央行報告指出，對等關稅可能削弱全球經濟動能，進而限制台灣出口與經濟成長，並間接影響房市；物價方面，雖有輸入性通膨壓力，但正負因素抵銷下，整體影響不大。

央行表示，川普政府對等關稅稅率大幅高於市場預期，除引發中國等部分貿易對手國採取報復措施，亦將重挫其經濟發展，全球經濟下行風險大增。

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央行認為，對等關稅施行後，可能因美國消費者購買力下降與台灣貨品競爭力減弱，導致我國出口成長趨緩；雖然台灣電子資通訊產品具競爭優勢，但若美國通膨上升將抑制需求，影響相關供應鏈出口。此外，傳產產品因各國關稅稅率不一，面對其他稅率較低國家競爭處於劣勢，也將壓抑出口動能。

整體來看，全球貿易與投資意願疲弱將拖累我國經濟表現，高盛等機構預估，對等關稅可能使台灣今年經濟成長率減少○．四至一．一個百分點；但央行認為，因政策仍有待協商，實際衝擊仍具不確定性。

房市方面，對等關稅雖對房市無直接影響，但可能透過經濟成長、就業、股市與購屋信心等間接影響房價。央行說，將持續觀察政策發展與房市變化，並檢視信用管制措施的有效性，必要時進行調整。

物價方面，央行指出，對等關稅可能透過進口中間財轉嫁成本，對全球通膨產生外溢效應，推升台灣進口品價格；但若國內經濟成長放緩，將抑制內需與物價上漲。同時，新台幣貶值雖可能增加進口成本，但對通膨影響有限，加上國際原物料價格下跌，將有助於抵銷輸入性通膨壓力，因此整體通膨影響應屬溫和可控。

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