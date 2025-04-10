關稅衝擊 今年GDP最糟恐難保二

主計總處表示，川普高關稅若確實執行，初估對台灣今年經濟成長影響約0.5至1.5個百分點，GDP不僅難「保三」、甚至可能跌破2％。（歐新社資料照）

主計總處估影響今年經濟成長0.5~1.5個百分點 CPI漲幅可能略降

〔記者鄭琪芳、吳欣恬／台北報導〕美國川普政府宣布對等關稅政策，台灣被加徵三十二％關稅。主計總處表示，川普高關稅若確實執行，將使美國及全球經濟成長明顯減緩，不利我國出口、投資及消費，初估對台灣今年經濟成長影響約○．五至一．五個百分點。主計總處二月預測今年GDP（國內生產毛額）成長三．一四％，換言之，在關稅衝擊下，今年GDP不僅難「保三」、甚至可能跌破二％。

立法院財政委員會今邀請相關部會就對等關稅進行專題報告。主計總處報告指出，近年我國對美出口快速增加，由二○一八年的三九五億美元增至二○二四年一一一四億美元，占整體出口比重由十一．八％提升至二十三．四％，主因資通訊及電子零組件輸美大增。根據美國普查局統計，去年台灣為美國第六大入超國，入超金額達七三九億美元，較美中貿易戰前大增三．九倍。

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報告表示，川普關稅若確實執行，將提高美企成本，台廠供應鏈也受衝擊，且美國及全球經濟成長率將明顯減緩，依牛津經濟研究院初估，今年全球經濟成長將由二．六％下調至二％以下，美、中、日、歐盟等均將明顯下修，不利我國出口，投資及消費均將受衝擊，初估對台灣今年經濟成長影響約○．五至一．五個百分點。

至於對等關稅對物價的影響，主計總處說，全球經濟降溫將使國際原物料價格下跌，有助生產成本下降，研判今年CPI（消費者物價指數）漲幅將低於二月預測的一．九四％。不過，長期而言，加徵關稅壓縮廠商獲利，恐衝擊全球供應鏈，若引發斷鏈危機，將使生產成本提高、轉嫁至終端產品，增添長期物價變動不確定性。

國發會主委劉鏡清昨在立法院表示，根據委外機構研究，以台灣對等關稅三十二％稅率來看，會影響經濟成長率○．四三到一．六一個百分點，坦言今年經濟成長率恐難「保三」。

國發會︰與美談判 台排優先順位

但他強調，台美廠商是百分之百緊密結合的供應鏈、彼此互惠，政府也正與美方積極溝通，因為供應鏈替代過程不會這麼快速，台灣有一定優勢去談；他以自己在美商服務的經驗分析，美國應該會採取通則先行，但針對個案都會有談判空間，目前超過六十個國家排隊在談，他判斷台灣應該會在優先位置。

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