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經長：汽車關稅若驟降 恐釀失業潮

2025/04/10 05:30

交通部長陳世凱昨在立法院交通委員會表示，受到美國提高關稅影響，海運部分，有些廠商持觀望態度甚至退倉，導致五月底前貨運裝載率稍降。（記者廖振輝攝）交通部長陳世凱昨在立法院交通委員會表示，受到美國提高關稅影響，海運部分，有些廠商持觀望態度甚至退倉，導致五月底前貨運裝載率稍降。（記者廖振輝攝）

〔記者廖家寧、蔡昀容／台北報導〕因應美國對等關稅，總統賴清德表示將從台美雙邊零關稅啟動談判，外界建議應立即將汽車關稅降至零做為談判籌碼。經濟部長郭智輝昨表示，台灣汽車產業攸關十餘萬就業人員，若急速降稅，恐導致大量失業。

郭智輝昨赴立法院經濟委員會專題報告，經濟部報告指出，川普關稅對整車影響有限，零組件影響持續評估中；汽車零組件遭徵二十五％關稅，但因產品驗證輸銷約需一年時間，短期仍會繼續出口，中長期可能影響國內生產製造。

對外界主張調降汽車關稅，郭智輝說，國內汽車產業相關就業人口十餘萬，急速降稅恐導致大量失業。他指出，台灣在汽車售後服務市場（AM）有競爭力也有優勢，每年產值約二千多億元，可關注未來能否轉型電動車供應鏈；另將爭取日系車原廠在台灣生產電動車再外銷他國，或轉做卡車、小貨卡，以台灣為製造基地銷往亞洲。

交長︰廠商退倉 海運裝載率微降

另，交通部長陳世凱昨在立法院交通委員會表示，受到美國提高關稅影響，海運部分，有些廠商持觀望態度甚至退倉，導致五月底前貨運裝載率稍降，但幅度不大，約三％至五％，裝載率落在七十％至八十％，會持續密切觀察影響是否擴大。

至於是否納入航空公司購機計畫、做為平衡台美逆差的一環，陳世凱說，國籍航空向波音買飛機，金額龐大，確實是增加對美採購，對兩國之間貿易平衡有幫助，但購機通常需一、兩年時間規劃，並非短時間內突然決定採購，所以目前是按原定計畫進行。他解釋，新機是陸續付款交機，如明後年付款交機，當然增加台灣對美採購額度。

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