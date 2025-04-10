紓困放寬 營收衰退門檻取消

美國對等關稅對企業帶來嚴峻挑戰，經濟部長郭智輝昨表示，各項補助計畫取消營收較去年同期衰退15％門檻。（中央社）

〔記者廖家寧、李靚慧／台北報導〕美國對等關稅對企業帶來嚴峻挑戰，工總七日呼籲經濟部放寬紓困補助門檻。經濟部長郭智輝昨表示，各項補助計畫取消營收較去年同期衰退十五％門檻。

經濟部四日提出美國關稅變局對策，除產發署加碼編列二百億元投入「研發轉型補助計畫」支持產業升級與多元布局外，中小企業署也加碼三．七億元投入SBIR小型企業研發補助。但工總呼籲，政府各項紓困支持與補助計畫除應力求速審速核、簡化流程，也應放寬申請門檻，讓受到衝擊的廠商能及時獲得協助。

請繼續往下閱讀...

郭智輝八日與工總領袖會談，逐項回應工總六大建議，並決議簡化「研發轉型補助計畫」申請程序，二十天內就要審查完畢，申請門檻無須提出出口美國實績證明；另增加多項費用納入補助款範疇，包括採購國產設備、海外行銷推廣、海外認驗證等。

此外，郭智輝昨赴立院經委會報告時，立委關切產業紓困補助設定營收衰退十五％門檻，不利廠商申請。郭智輝回應，「那都已經取消了」，經濟部聽取業界意見後秉持「從速、從優、從簡」原則，所以取消條款限制。

另，因應部分產業面臨無薪假風險，勞動部三月公告重啟「僱用安定措施」，但僅限橡膠製品製造業、機械設備製造業、其他運輸工具及其零件製造業。考量美國對等關稅衝擊勞工就業，勞動部長洪申翰表示，下週啟動「僱用安定諮詢會議」，將聯繫經濟部等主管機關，詢問哪些產業需要協助；另將研擬「充電再出發計畫」，範圍、適用對象可能再加碼，讓未達僱用安定補助的企業也有協助措施，減少減班休息或裁員。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法