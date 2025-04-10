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因應關稅變局 賴：「脫中入北」布局全球

2025/04/10 05:30

兼任民進黨主席的總統賴清德昨強調，台灣應利用每次地緣政治經濟的變動時刻，推動適合國家發展的方向，轉危為安、越來越強壯。（民進黨提供）兼任民進黨主席的總統賴清德昨強調，台灣應利用每次地緣政治經濟的變動時刻，推動適合國家發展的方向，轉危為安、越來越強壯。（民進黨提供）

與全球北方民主國家組成聯盟 藉地緣政治變化轉危為安

〔記者陳政宇、鍾麗華／台北報導〕美國對等關稅衝擊席捲全球市場，兼任民進黨主席的總統賴清德昨強調，台灣應利用每次地緣政治經濟的變動時刻，推動適合國家發展的方向，轉危為安、越來越強壯；而投資「脫中入北」過程很正面，以自身的經濟實力立足台灣、布局全球，形成「全球台灣」。

民進黨中常會昨邀中央研究院社會學所研究員吳介民，以「解放日關稅：解題與方案討論」為題報告。據轉述，賴清德表示，吳介民對各國因應美國對等關稅現況的檢視，加上對台灣產業經濟長期趨勢的回顧，顯示出三個洞見。

賴清德盤點，首先，台灣的優勢是，過去半個世紀以來建構的卓越製造能力，讓台灣廠商在全球供應鏈處於領先地位，甚至衝到價值鏈的最頂端，因此台灣與韓國一樣，正快速進入全球核心國家之列。

第二，因台灣半導體產業的成熟及占據重要位置，全球北方國家都想爭取台灣優秀的廠商去投資。過去說，只有台積電在台灣，台灣才有矽盾可保護，但他與吳介民的想法較接近，投資「脫中入北」的過程很正面，台灣終於以自身的經濟實力得以立足台灣、布局全球，形成「全球台灣」；儘管面對變局，台灣在全球布局仍持續確保自身優勢。

非紅產業鏈及台灣加一 打造矽盾二．○

賴指出，「矽盾二．○」說明台灣與全球北方的民主國家組成聯盟，這正是他所提出的「非紅產業鏈」及「台灣加一」，「台＋美」新布局整體藍圖的一部分。台灣應該利用每一次地緣政治經濟變動的時刻，來推動適合國家發展的方向，台灣將轉危為安，也會越來越強壯。

他說，政府在第一時間就推出涵蓋不同產業的九大面向、二十項措施，至少新增八八○億元的預算；若獲得在野黨支持，可以盡速上路，扶助第一時間受到關稅衝擊的產業，也做為中長期台灣調整轉向的開始。

賴清德也呼籲，關鍵時刻朝野政黨要共同以國家發展為己任，團結一致，為台灣經濟打開更寬闊出路，相信一定可以渡過這次難關。

行政院提出八八○億元「因應美國關稅我國出口供應鏈支持方案」，包括財政部的貿易融資利息減碼、輸出保費優惠等共一四○億元；經濟部的外銷貸款優惠保證加碼、中小微企業貸款加碼、研發轉型補助、爭取海外訂單共四一○億元。

勞動部的主動訪視衝擊、勞工安心就業、受衝擊再就業、青年接軌職場共一五○億元；農業部的農業貸款利率加碼、外銷冷鏈體系、加速產業加值轉型、擴大國內及海外行銷等一八○億元。

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