林佳龍：已建立溝通管道 台美關稅 很快實質談判

外交部長林佳龍表示，台美雙方已建立溝通管道，談判機制正與美方對接中，期待很快可就實質內容進行談判。（記者方瑋立攝）

〔記者鍾麗華、方瑋立、陳政宇／台北報導〕美國總統川普的對等關稅新制台灣時間昨天中午正式上路，外交部長林佳龍表示，台美雙方已建立溝通管道，談判機制正與美方對接中，期待很快可就實質內容進行談判。政院人士表示，由副院長鄭麗君領導的談判小組，成員包括國安和外交體系、經貿辦總談判代表、副總談判代表等；而鄭麗君目前人在國內。

賴：我5大策略 獲美善意評價

總統賴清德昨則指出，他幾天前公布台灣面對這次變局的五大策略，已經獲美方善意的評價。

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政院經貿辦表示，政府將透過談判，全力爭取改善對等關稅，除從「零關稅」開始談起外，也會積極解決台美多年來非關稅貿易障礙；經貿辦已盤點七大類障礙，包含數量限制、海關障礙、技術性貿易障礙、檢疫措施、智慧財產權保護、服務業障礙、投資障礙。

非關稅貿易障礙 我將積極排除

經貿辦指出，美方課對等關稅考量因素還包括對美商收取不公平、歧視性國內稅款，如加值稅（VAT）、數位服務稅等；對美國產品採取非關稅貿易障礙、匯率操縱等。而非關稅貿易障礙為美方評估貿易夥伴是否公平的重要指標，我方將積極排除。

有關台美談判進度，林佳龍受訪表示，美方已正式對外表達有收到我們的聯繫，並已列入未來要談判的名單，正在安排中。他說，行政院成立台美經貿工作小組，由經貿辦總談判代表楊珍妮擔任總談判人，外交部政務次長陳明祺擔任副總談判人；我方已聯繫與美對接中，且雙方已建立溝通管道，美方希望我們再進一步提供資料，已備妥陸續提供中，期待很快能就實質內容進行談判。

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