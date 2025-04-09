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台股斷頭潮來襲 劉宗聖：大修正將告一段落

2025/04/09 05:30

台股在前日歷經一片慘綠之後，昨早開盤出現回溫，股價不再一片綠油油，加權指數終場下跌收斂至772.4點，收在18459.95點。（記者田裕華攝）台股在前日歷經一片慘綠之後，昨早開盤出現回溫，股價不再一片綠油油，加權指數終場下跌收斂至772.4點，收在18459.95點。（記者田裕華攝）

金融、傳產、食品…

內需等族群表現強勢

〔記者張慧雯、卓怡君／台北報導〕美股前天漲跌互見，費城半導體指數反彈2.7%，台股昨日在台積電（2330）與聯發科（2454）帶領下試圖反彈，但融資斷頭賣壓出籠，逾700多檔個股仍跌停，鴻海（2317）苦吞第二根跌停，指數一度大跌逾千點，但在金融、傳產、食品內需等族群表現強勢下，加權指數終場下跌收斂至772.4點，收在18459.95點，創史上第八大跌點，成交量放大至5779億元，OTC指數大跌6.69%，今日早盤斷頭賣壓勢必再湧現。

昨成交量逾5000億

尾盤漸拉回、收斂跌點

台股近兩日累計重挫逾2800點，投信投顧公會理事長劉宗聖認為，昨日台股成交量逾5000億元，比前日窒息量明顯增加，且台股雖然連續二天重挫，但昨日尾盤有逐漸拉回、收斂跌點，預料台股短線大幅修正逐漸告一段落，投資人可開始關注留意基本面表現良好的產業及個股，逢低進行長線布局；進一步觀察基金市場資金動向，不管台股市值ETF、高股息ETF、反向ETF與債券ETF都出現投資人持續參與布局的動作。

啟發投顧副總容逸燊分析，台股近日面臨融資斷頭賣壓，難以直接V轉向上，21000點已成為中期壓力，要持續注意對等關稅是否會照原本計畫實施，或者提出豁免條件，美股科技股能否止穩，Fed是否降息或下半年降息次數是否增加，17000點到18000點是台股重要支撐，如果17000點再跌破，技術面會形成非常不利的假突破走勢。

三大法人昨合計賣超台股467.4億元，其中外資賣超341.8億元、投信買超1.1億元、自營商賣超126.7億元；外資台指期淨空單增4926口，累積外資台指期淨空單約3萬口。

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