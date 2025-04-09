備妥5千億銀彈 國安基金第9度啟動護盤

美國關稅政策引爆全球股災，台股連續兩日重挫，國安基金昨提前召開管理委員會，決議進場護盤。（記者田裕華攝）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕美國關稅政策引爆全球股災，台股連續兩日重挫，國安基金昨提前召開管理委員會，決議授權動用資金執行市場安定任務，以維護股市穩定，這是國安基金第九度進場護盤。

執行市場安定任務 維護台股穩定

國安基金可動用資金五千億元，最快今日投入股市，財政部次長兼國安基金執行秘書阮清華表示，將盡全力用有限資源穩定股市，提振投資人信心。

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國安基金說明，川普政府公布對等關稅，台灣適用稅率卅二％，衝擊我國產業發展及國際貿易秩序，引發投資人預期通膨上升及全球經濟衰退風險升高的不安心理，全球股市重挫，國際恐慌氣氛濃厚；台股七日暴跌二○六五．八七點、跌幅九．七％，創史上最大跌幅及跌點，八日續跌七七二．四點、跌幅四．○二％，投資信心明顯不足，且外資今年前三月持續大幅賣超，不利台股穩定。

國安基金指出，目前市場情況符合「國安基金條例」第八條規定，「因國內外重大事件、國際資金大幅移動，顯著影響民眾信心，致資本市場及其他金融市場有失序或損及國家安定之虞」，因此決議授權進場。

財金官員表示，這次對等關稅事件非常嚴重，台股出現恐慌性賣壓，連台積電都跌停，投資人信心非常脆弱，加上對美談判的不確定性，市場充滿變數，因此決議進場護盤，但國安基金是點火作用，「拉的時候有人跟，點火才燒得起來」。

國安基金過去八次進場，以二○○○年十月第二次進場投入逾一二○○億元最多；最近一次則是二○二二年七月，共二七五天，創史上最長護盤期間。

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