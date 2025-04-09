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股匯脫鉤 台幣躍最強亞幣

2025/04/09 05:30

股匯持續脫鉤！新台幣盤中見32字頭 收30.007元。（記者陳梅英攝）股匯持續脫鉤！新台幣盤中見32字頭 收30.007元。（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕台股昨持續消化美國對等關稅衝擊而慘跌逾七○○點，新台幣兌美元匯率在中央銀行穩匯措施奏效下，外資回頭，盤中重見三十二字頭，最終收在三十三．○○七元，匯價連三紅、創下逾兩週新高，成交量略微降至十九．六六五億美元，新台幣也意外成為昨天最強亞幣。

台股繼週一崩跌逾兩千點後，昨再跌七七二．四點，收在一八四五九．九五點，三大法人合計賣超四六七．四二億元，其中外資轉為賣超三四一．八三億元。

新台幣匯價昨以三十三．○七元、貶值一．五分開出，最低只觸及三十三．○九元，旋即轉貶為升，最高升抵三十二．九五四元、勁揚一．○一角，尾盤升幅收斂，未站穩三十二字頭。

匯銀主管說，美國對等關稅引爆全球股災，市場對於美國經濟衰退疑慮加深，預期聯準會（Fed）可能緊急降息，一度造成美元跳水，出口商把握機會進場拋匯，且央行強力穩匯並信心喊話，對市場帶來正面效應，但新台幣走勢是否逆轉，還要再觀察。

匯銀主管表示，近日市場消息面雜亂，盤中走勢相對震盪，尤其各國還在排隊與美國談判，且中國對美對等關稅態度強硬表態奉陪到底，人民幣匯價已連續五日走貶，在股市尚未止跌前，建議還是停看聽，先保守看待，預期新台幣短線應該還是落在三十二．八元至三十三．三元的大區間內。

根據央行統計，美元指數昨勁揚○．七三％，主要亞幣幾乎都走貶，其中日圓重挫一．○九％、人民幣大跌○．二九％、新加坡幣貶○．二九％，僅新台幣升值○．一五％。

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