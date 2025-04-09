不只國安基金進場 工總喊話 ：上市櫃公司 庫藏股救市

川普關稅海嘯造成全球股災，台股也難倖免。工總上書總統賴清德，建議應由上市櫃公司承購庫藏股，穩定股市。（資料照）

〔記者廖家寧／台北報導〕川普關稅引爆台股一片慘綠，工業總會昨表示，為免股市繼續陷入危機，降低國人恐慌，工總籲請總統賴清德，除國安基金救市外，建議也應由台股上市櫃公司帶頭承購庫藏股，穩定股市。

國安基金9次進場情況

川普關稅海嘯釀全球股災，台股也難倖免，台股七日重跌二○六五．八七點，跌幅九．七％，創史上最大跌幅及跌點，八日續跌七七二．四點，跌幅四．○二％；近兩個交易日指數累計下挫二八三八．二七點，國安基金昨晚拍板動用五千億元進場護盤。

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工總表示，股市是經濟櫥窗，台股雖基本面很好，但美國關稅的衝擊太大，造成全球股災，台股也難獨善其身，為免股市持續崩跌衝擊經濟，實有必要採取更積極的態度，「由各上市櫃公司，一起共同扛起救股市的大責」。

工總指出，理監事們認為國安基金救股市資金有限，因此建議由上市櫃公司來承購庫藏股，可以用公積金或是其他資金購買公司庫藏股來穩定股市，這樣才能夠配合賴總統的政策，穩定股市及讓全國人民安心。

工總理事長潘俊榮向企業界喊話，大家都在同一條船上，船上的每個人都有讓船平穩行駛的責任與義務，企業界不懂政治，但懂經濟，在此艱難時刻，台灣工商業界更要齊心合力穩經濟，救股市，展現企業家風範。

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