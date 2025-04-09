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川普嗆對中關稅增至104％

2025/04/09 05:30

美國總統川普揚言，若中國不在8日前撤銷34％報復性關稅，美國將對中國再加徵50％關稅。（法新社）美國總統川普揚言，若中國不在8日前撤銷34％報復性關稅，美國將對中國再加徵50％關稅。（法新社）

美中恐惡化為貿易脫鉤 日本獲優先談判權

美中貿易戰升溫，人民幣對美元匯率承受壓力。（法新社）美中貿易戰升溫，人民幣對美元匯率承受壓力。（法新社）

〔編譯盧永山／綜合報導〕美國總統川普祭出對等關稅後，中國率先反制，但又遭川普強硬回擊，雙方毫無妥協之意，川普嗆再加徵中國五十％關稅，今年累計加徵關稅稅率將達一○四％；兩國貿易戰恐繼續延長，甚至惡化為貿易脫鉤。但川普對其他國家就降低關稅敞開談判大門，日本已取得優先談判權。

川普二日宣布對中國徵收三十四％對等關稅，九日生效。中國四日祭出報復措施，宣布對美國徵收三十四％關稅，預計十日生效，並針對七種稀土實施出口管制，制裁數十家美國企業，並向世貿組織（WTO）提起貿易訴訟。

川普七日在自家社群平台「真相社群」發文說，若中國不在八日前撤銷三十四％報復性關稅，美國將對中國再加徵五十％關稅，九日起生效；中國商務部表示，美方威脅升級關稅，是錯上加錯，中方將堅決採取反制措施，若美方一意孤行，中方必將奉陪到底。

美中貿易緊張升高，使兩國領導人更不可能在近期內通話。法國興業銀行大中華區經濟學家林紫瓊表示：「中國措辭強烈，若川普不妥協，投資人需要就美中貿易脫鉤做好準備。」

川普今年二、三月已對中國加徵二十％關稅，二日宣布徵收三十四％對等關稅，若再加徵五十％關稅，美國對中國累計徵收的關稅稅率達一○四％。

相較於對中國的態度強硬，川普對其他國家就降低對等關稅展開談判敞開大門，日本已取得優先談判權。川普七日與日本首相石破茂通話，並說日本正派遣一組代表來協商；日本官房長官林芳正證實，將由經濟再生大臣赤澤亮正負責與美國政府交涉，而美方代表為財長貝森特和貿易代表葛里爾。

已70國與美聯繫 協商對等關稅

貝森特七日在社群平台Ｘ上表示，除了關稅，也有意提出與外匯市場有關的議題。林芳正指出，財務大臣加藤勝信將與貝森特就此展開討論；貝森特稍後接受CNBC訪問時指出，已有七十國與美國聯繫，準備協商對等關稅。

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