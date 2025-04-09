美10項不公平貿易 台灣未上榜

美國貿易代表署7日批評，每個月在1家電商平台銷售的中國製美國國旗就超過10萬面，這導致美國製造商損失200萬美元，圖為中國安徽省阜陽市的旗幟工廠。（路透）

中國名列第一 日本、歐盟、印度、泰國也在列

〔編譯盧永山／綜合報導〕美國總統川普二日宣布實施對等關稅，引發全球股市崩跌，被徵稅國家紛紛派代表飛往美國談判，以爭取有利條件。美國貿易代表署（USTR）七日再公布「十項不公平貿易行為」，中國名列第一，日本、歐盟、印度和泰國也在列，台灣則未上榜。

美國國旗中國製造 美就業機會流失

USTR七日在社群平台Ｘ公布「十項不公平貿易行為」，並列出美國相關產業蒙受的損失。一系列貼文中率先點名的就是中國，稱每個月在一家電商平台銷售的中國製美國國旗就超過十萬面，這導致美國製造商損失二○○萬美元，最終造成就業機會流失和企業倒閉，美國國旗應在美國製造！

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印、泰限制乙醇進口 美損失出口值

USTR也點名印度和泰國，稱印度禁止進口美國乙醇做為燃料，泰國同樣限制燃料乙醇進口，要求要獲得批准和許可證，且自二○○五年以來，就未曾核發過進口許可。若美國能取得印度和泰國的燃料乙醇出口許可，每年至少能增加四．一四億美元出口值。

USTR指出，日本對美國海鮮出口仍維持高達十．五％的關稅，並對幾種魚類實施複雜的進口配額制，讓美國出口商難以穩定進入日本市場。這些不公平的貿易行為造成美國海鮮業每年約一．八九億美元出口損失，傷害依賴全球市場來維持生計的美國漁民和沿海社區。

指控歐盟繁瑣要求 懲罰美國公司

歐盟的「反毀林法」（EUDR）也遭USTR點名，稱EUDR禁止進口牛、可可、橡膠和木材等七種產品，除非出口商滿足各種繁瑣的合規要求，包括盡職調查和地理位置資料。據估計，EUDR可能影響美國每年價值八十六億美元的農業和工業出口。

USTR還指出，歐盟的「碳邊境調整機制」（CBAM）實施了昂貴的查核措施，可能會削弱美國出口商在歐盟市場上相較於高排放競爭對手（即中國）的優勢。這些歐盟法規破壞了公平競爭，懲罰了美國公司，同時為歐盟競爭對手提供了優勢；據估計，歐盟CBAM將影響美國每年價值四十七億美元的出口。

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