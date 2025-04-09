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嚴堵中國洗產地 水產專家3建議

2025/04/09 05:30

台灣鯛協會理事長、嘉義大學助理教授郭建賢表示，透過DNA檢定可確定吳郭魚是否為台灣生產。（資料照）台灣鯛協會理事長、嘉義大學助理教授郭建賢表示，透過DNA檢定可確定吳郭魚是否為台灣生產。（資料照）

提高對中關稅、DNA檢定、確保加工廠進出貨量

〔記者楊媛婷／台北報導〕美國對等關稅對台稅率為三十二％，我方已赴美展開以零關稅為基礎的談判，中國則揚言採取報復策略，美國總統川普回嗆擬再加稅五十％，中產品將面臨一○四％關稅；水產專家提醒，我國應盡速完成對美關稅談判，也要盡速透過分子或DNA檢定技術防止中國產品洗產地，並呼籲提高中國水產品關稅避免傾銷。

美國為台灣農產品外銷最大出口市場，台灣去年農產品輸美達八．八億美元，大宗品項包含蝴蝶蘭、台灣鯛（吳郭魚）、鱸魚、魷魚、茶葉等；其中吳郭魚最大外銷市場就是美國，因關稅尚不明朗，部分養殖吳郭魚的漁民傳出被加工廠砍價等情況。

台灣鯛協會理事長、嘉義大學水生生物科學系助理教授郭建賢表示，現在吳郭魚池邊價確實較不平穩，主因是台灣最終會被美國徵收多少關稅尚不明朗，美當地進口商也在觀望，畢竟來回成本就差三十二％；在訂單暫緩下，加工廠也會先暫緩進魚，若漁民仍急著出貨給加工廠，就會面臨重新談價，「有二、三家加工廠已經在重新議價。」他指出，現在天氣還不熱，呼籲養殖戶不要急著出魚，可以讓魚在魚塭一到二週等待最後關稅談判結果，絕對不要恐慌性拋售。

郭建賢表示，政府除要加速談判關稅腳步外，隨中國稅率可能被美國提高到一○四％，更須嚴堵中國水產品傾銷到台灣，或到台灣加工洗產地。他舉吳郭魚為例，台灣吳郭魚為我國培育繁殖，帶有特殊DNA標誌，和中國吳郭魚截然不同，只要透過DNA檢定，就可有效防堵中國吳郭魚以飼料名義輸入後洗產地；還可從該加工廠是否有買本地的魚、進魚量，再比對出貨的魚片量，雙管齊下，就可嚴堵。

在美國大幅提高中國關稅下，郭建賢也提醒，中國的水產品可能會大肆傾銷到台灣，尤其市面上的黃魚，因只有中國在養殖，因此幾乎都自中國輸入。之前越南和美國談判時，美國即要求越南應提高對中國關稅，他指出，以維護台灣漁民權益立場出發，我國提高中國水產品關稅是合理措施，將有助避免中國水產品低價傾銷。

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