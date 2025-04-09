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自由日日shoot》欲發「祖國財」 死抱一中神主牌

2025/04/09 05:30

美中關稅戰實力對比美中關稅戰實力對比

記者高嘉和／特稿

美中關稅對抗加劇，國民黨內深藍或說是紅統，開始炒作所謂的「聯中抗美」論調，稱應喊停台對美投資、全面開放中客，且呼籲擴大對中國外銷、賺中國的錢。從主客觀條件來看，中國除了綑綁稀土出口、TikTok拆分與長和港口交易等少數談判籌碼外，與美國關稅對撞的本錢不多。習近平都自顧不暇了，這群人竟還指望聯中制美？講白點就是欲發「祖國財」、非得死抱一中神主牌！

從美中官方數據對比來看，習近平這幾年來在經濟政策上的倒行逆施，美中經濟總量差距到去年已拉大到逾十兆美元，所謂中國GDP（國內生產毛額）超美幾已成幻想；另去年中國對美出口達五二四六．五億美元，是中國自美進口一六三六．二億美元的三倍，關稅戰籌碼也是差距懸殊。

從消費支出來看，美國是全球最大買家，年消費十九．八兆美元，中國僅七．三兆美元；而中國人口是美國的四．三倍、但人均所得僅美國的六分之一不到。因此，要期待中國從全球最大順差國轉變成最大逆差國，可取代美國向各國買買買，就是不切實際的幻想。

華爾街日報報導，去年美國從中國進口額中約四四○○億美元商品，估將難以承受美國高額關稅，恐轉而倒向其他市場；「這群人」竟還期待可擴大對中外銷、賺中國的錢？台灣只要不被中國過剩產能衝擊、甚至被利用來洗產地，就算是老天保佑了，竟還幻想擁抱一中市場。

若以二○一八年美中貿易戰模式推演，只計算雙方從高層接觸到最終協議，也得花半年到一年。因此，就算習近平認清情勢而服軟，改透過談判取消關稅對抗，推估川習會也要等到年底的G20或APEC；在這之前，七兆西進台資與被中國轉口洗產地而拖累的南向台商，就只能評估是否再度遷移，畢竟遠離中國才能保長久平安。

不管是深藍或紅統，都是民主台灣政治光譜中的極端少數，但卻為了討好中共政權、大發祖國流量財富，以台灣多數民眾利益為代價；這群人只有利益、搬弄是非，假如接下來喊出重啟兩岸服貨貿，「兩岸共同市場」、「一中市場」等又借屍還魂，恐怕也不足為奇。

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