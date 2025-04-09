自由日日shoot》藍喊聯中制美 綠批請鬼拿藥單

藍營回應關稅衝擊的爭議主張

促報復美國、擁抱中國 難道要台灣也被增稅104％？

〔記者陳政宇、陳昀／台北報導〕美國總統川普「對等關稅」政策衝擊全球，「戰鬥藍」發起人趙少康等人卻主張停止對美投資、爭取中國市場。民進黨立委昨批評，藍營人士這些主張就是「請鬼拿藥單」，把台灣推向抗美陣營，這不只是散播「疑美論」，更將對我國未來發展造成重大危險。

坐實「反美是工作 赴美是生活」？

民進黨立委賴瑞隆受訪直言，中國經濟表現持續下滑、整體狀況不穩定，各國都在保持距離，國民黨卻硬要把台灣與專制的中國綁在一起，這就是請鬼拿藥單；更何況，許多國民黨人士將身家財產放在美國，卻在台灣鼓吹親中反美，根本是自相矛盾、當別人的孩子死不完，這種做法只會讓台灣民眾更看不起這些人，也更加堅定要罷免國民黨立委。

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民進黨立委林俊憲說，台美之間需要對話、而非對抗，雙方在政治與軍事層面上關係密切，絕對能在經濟上尋求共同接受的方案；而趙少康等人完全是呼應中國的做法，要把台灣推向抗美陣營，這不只是散播「疑美論」，更將對我國未來發展造成重大危險。

民進黨立委林楚茵批評，國民黨一再政治操作，一下要全面擁抱中國旅客，一下又要對美國報復，種種作為只有一個共通點，就是要讓台灣向中靠攏、讓經濟更糟糕，但與中國走在一起就要被增加一○四％關稅，「危機也是轉機，跟中國切割已不可逆，我們要拒絕中國洗產地、拒絕紅色供應鏈」。

中國自身難保 藍還推台陷深淵

另外，民進黨發言人吳崢表示，賴政府全力因應關稅挑戰，國民黨部分政治人物卻似乎藉此政治操作，在國家面對重大挑戰的此刻，建議國民黨少一點政治算計、多一分理性協作，支持政府就是支持產業，就是支持台灣！

吳崢指出，趙少康、許宇甄等國民黨人士要求政府「對美報復」，難道希望台灣重蹈中國覆轍，被川普政府加碼至高達一○四％的關稅壁壘？國民黨縣市首長也高調召開「跨縣市聯防會議」，然而，這波挑戰是要防止他國商品低價傾銷台灣，新北市長侯友宜卻說要「防止業者哄抬物價」，徒增社會恐慌；台中市長盧秀燕呼籲政府「勿抽銀根」，也是中央早就推動的八八○億元企業支持方案。

吳崢說，民進黨願意相信藍營地方首長初衷是為產業發聲，但在面對重大挑戰的此刻，中央與地方、執政與在野應齊心協力，而不是各自為政、甚至彼此唱反調。

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