憂美陷經濟核冬 華爾街大咖籲暫停對等關稅90天

向來堅定支持川普的避險基金經理、潘興廣場資本管理創辦人艾克曼呼籲暫停新關稅措施九十天，以便與其他國家進行談判。（路透檔案照）

華爾街發聲 反川普關稅

〔編譯魏國金／綜合報導〕華爾街日報報導，在美國股市連日重挫，蒸發數兆美元後，華爾街開始發聲反對川普的關稅政策，向來堅定支持川普的避險基金經理、潘興廣場資本管理創辦人艾克曼（Bill Ackman）呼籲暫停新關稅措施九十天，以便與其他國家進行談判，避免出現「一個由美國親手打造的經濟核冬」。

傳川普擬暫緩 白宮否認

美媒Forexlive報導，美國白宮經濟顧問、國家經濟會議主席哈塞特（Kevin Hassett）透露，川普正考慮向部分國家暫停九十天關稅，但中國除外；但隨即遭白宮發言人萊維特緊急澄清，所有關於暫停九十天關稅的報導都是假新聞。

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艾克曼促先與他國談判

艾克曼六日在社群平台Ｘ上發文說，川普對美國盟友與對手都採取了不成比例的關稅措施，「正在摧毀美國作為貿易夥伴、經商地點，以及資本投資市場的信心」。他呼籲，將這些關稅暫停九十天，對那些不公平、不對等的關稅進行談判，加以解決，並吸引數兆美元的新投資進入美國，否則，美國將走向由自身造成的經濟核冬。

報導指出，投資公司Oaktree Capital共同主席馬克斯（Howard Marks）指出，「我們已從自由貿易、世界貿易與全球化走向了這樣的體系，亦即對所有方向的貿易皆實施重大限制，同時美國朝孤立主義邁開大步」。

知名投資人德魯肯米勒（Stanley Druckenmiller）表明，「不支持超過十％的關稅」；避險基金經理洛布（Dan Loeb）也指出，川普的關稅政策在概念與實踐上都存在錯誤，將考驗政府在判斷力與意識形態之間的抉擇。

知情者透露，一些金融人士已向白宮官員表達憂慮，這些官員包括副總統范斯、財長貝森特、白宮辦公廳主任威爾斯（Susie Wiles），以及國家經濟委員會主任哈塞特（Kevin Hassett）。

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