關稅風暴》工總籲齊心應對 組對美採購團

工業總會昨提出六大建議，籲政府盡快依產業別研擬對策，因應美國加徵關稅變局。圖為台北國際工具機展覽會。（資料照）

提6項建議 盼政府就產業別研擬對策

〔記者廖家寧／台北報導〕因應美國對等關稅衝擊，工業總會昨提出六大建議，除了呼籲政府組成「對美採購團」降低逆差外，也建議各項支持與補助方案應力求快速、簡化與有效，並就產業別研擬對策；工總強調，各產業與政府努力齊心，共同因應美國加徵關稅變局。

工總表示，已與所屬機械、工具機、電機電子、石化、手工具、科學園區公會等公會密切聯繫，盼在關鍵時刻能從產業鏈結提出建議，也呼籲政府要系統性思考，避免引發輸入性通貨膨脹、進出口市場失衡、原物料市場波動等狀況。

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各項支持與補助措施 程序及門檻務求簡化便民

工總提出六項建議，一是政府在補助措施的內容與申請程序及門檻上務求簡化與便民，讓受影響廠商可快速取得協助或補助；二是政府盡快依產業別，例如與機械、工具機、電機電子、石化、手工具、紡織、車輛、科學園區公會等舉行座談，針對各項政策與方案細部說明並了解產業意見，掌握進度與滾動式修正，且邀請產業界提供談判團隊所需之產業意見。

三是經濟部及有關單位成立「對美採購團」，工總可以協助在產業界響應擴大對美採購，降低台美貿易逆差；四是升級轉型或布局多元市場非常重要，也呼籲各個產業仍應持續研發、多元布局海外市場。

五是在人才培育方面，人才是企業的根本，各產業面對數位轉型與AI（人工智慧）應用、淨零轉型等之培訓資源，政府在因應關稅影響時仍應加強產業人才培養與缺工議題的人力補充；六是值此艱困時刻，希望政府能夠透過財政部與金管會的行政協助，維持資金流動、勿抽銀根。

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