關稅重創股市 撕裂川普團隊？

美國總統川普宣布實施對等關稅引發美股崩跌，似乎加劇其內閣團隊的不合。（法新社檔案照）

馬斯克砲轟經濟顧問納瓦羅 財長遭邊緣化萌生辭意

〔編譯盧永山／綜合報導〕美國總統川普重返白宮以來的一系列關稅政策，似乎加劇其內閣團隊的不合。財長貝森特傳因在關稅政策的決策遭邊緣化，而萌生辭意；關稅政策的主導者之一、白宮經濟和製造業顧問納瓦羅，試圖淡化過去兩日因關稅戰造成的股市崩跌，但遭川普的政治盟友、政府效率部（DOGE）負責人馬斯克砲轟「一事無成」。

《彭博》報導，在川普二日宣布實施對等關稅引發美股崩跌後，多名避險基金經理人和金融業高層急叩貝森特，希望他說服川普改變決定，並認為他可以向川普解釋，極端的新關稅將損害經濟，且將持續重創股市。

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但貝森特並非對等關稅的主要推動者，知情官員透露，儘管貝森特仍是川普經濟團隊的主要成員，但納瓦羅、商務部長盧特尼克主導了川普的關稅政策，美國貿易代表葛里爾也是該團隊不可或缺的一員。

由於自覺遭邊緣化，加上關稅政策不但重創金融市場，更嚴重影響他個人在投資圈累積多年的聲譽，貝森特傳出有意離開川普政府。MSNBC主持人魯蕾（Stephanie Ruhle）在其節目「早安！喬」中透露，消息人士直言，「他想要離開，甚至考慮轉往聯準會（Fed），因為這幾天的關稅風波，已經重傷他在金融圈的聲譽」。

納瓦羅四日接受美國有線電視新聞網（CNN）節目訪問，試圖淡化三、四日因關稅戰造成股市崩跌而引發市場的擔憂，並認為關稅最終會得到回報，稱川普第二任期道瓊工業指數將上看五萬點。

馬斯克批一事無成 諷納瓦羅唸哈佛非好事

有網友贊同納瓦羅擁有哈佛經濟學博士學位，言之有物不會撒謊；但馬斯克留言表示，擁有哈佛經濟學博士學位是壞事而非好事，因為這會導致人的自負大於智力，進而構成問題，並進一步批評納瓦羅「一事無成」。

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