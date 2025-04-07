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藥品下一波？ 藥界籲盤點必要清單

2025/04/07 05:30

衛福部次長林靜儀指出，川普上任後，已持續評估相關政策與影響，行政院經貿談判辦公室會視優先次序進行談判。（資料照）衛福部次長林靜儀指出，川普上任後，已持續評估相關政策與影響，行政院經貿談判辦公室會視優先次序進行談判。（資料照）

〔記者林惠琴／台北報導〕美國總統川普對等關稅大刀震撼全球，並預告下一波納入藥品。學名藥協會公共事務政策委員會主委殷為瑩憂心恐影響國內供藥，呼籲政府盤點必要藥品清單及其原料供應；衛福部次長林靜儀指出，川普上任後，已持續評估相關政策與影響，行政院經貿談判辦公室會視優先次序進行談判。

殷為瑩指出，美國祭出關稅新制後，可能有國外藥廠或原料藥廠因調整產能、提高售價或將藥品轉銷其他大市場，間接造成台灣藥品供應吃緊的短期風險，呼籲政府啟動盤點機制，確保必要藥品清單上的產品及其原料供應來源無虞。

殷為瑩建議，政府應從台灣藥品供應鏈韌性出發，打造發展台灣學名藥短、中、長期的政策規劃。中期可加速發展「以藥品療效給付為導向」的P4P（Pay for Performance）政策，以政策手段引導國產藥品提升療效與品質，建立醫病信心並鼓勵醫院採購，降低對已過專利的原開發藥廠藥品的依存度，也提升國內藥廠供應能量。更長遠來說，期待政府結合產、官、學打造一個重視品質、安全、療效、製造等面向的學名藥產業政策。

林靜儀強調，從川普當選美國總統後，政府很早就進行評估，由經貿辦邀集各部會討論，了解可能的政策發展對於國內各種產業影響程度。在川普公布關稅新制後，可預期各國將陸續與美方啟動談判，我國經貿辦也會列出優先次序進行談判，相關作法以經貿辦說法為準。

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