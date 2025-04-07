晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

美關稅末日？ 中鋼等表態影響有限

2025/04/07 05:30

台南安定古寶無患子生技公司外銷美國的訂單受新關稅措施影響，估計5月才會明朗，但應無預期的悲觀。（記者劉婉君攝）台南安定古寶無患子生技公司外銷美國的訂單受新關稅措施影響，估計5月才會明朗，但應無預期的悲觀。（記者劉婉君攝）

〔財經新聞中心、記者劉婉君／綜合報導〕美國總統川普宣布對台課徵三十二％高額關稅，嚇壞投資人，但有不少台股公司如昇達科、材料-KY、智崴等都跳出來強調「對營運沒有影響」，中鋼也說「影響有限」，更有上市櫃公司宣布將進一步擴大在美設廠，期待能降低負面影響。

體感遊樂設備龍頭智崴指出，目前產品銷售遍及全球二十多個國家和地區，多元化市場布局有助降低對單一市場的依賴；此外，美國市場占比不高，二○二三年美國市場營收占比四％、去年僅一％，對營運影響甚微。

材料-KY也說，目前所有產品皆未銷售至美國，加上競爭對手伊斯曼（Eastman）的醋片、絲束、長絲面料及美國羅托巴的膠粒無法順利進入市場，不僅減少競爭壓力，也使全球客戶必須尋找新的供應商，估計反可迎來利多。

昇達科表示，與所有美國客戶的交易條件，關稅皆由客戶自行負擔，昇達科並無承擔額外成本，出口作業與報關流程並未受影響。

中鋼強調，我國出口至美國的鋼鐵、鋁材及汽車零組件，適用原有「貿易擴展法第二三二條」課徵的二十五％關稅，美國新關稅對中鋼影響相對有限。

緯創與大同則都表態加速在美投資。緯創將加碼近十五億元於美國設立子公司，並準備覓地蓋AI伺服器；大同稱將藉併購或股權投資方式快速進入美國，積極爭取美國電力市場大餅。

另，台南安定古寶無患子生技公司生產的化妝品，七年前已打入美國市場；董事長王高榮說，近年因內銷大增，美國營收占比降至約三％，新關稅措施的影響，估計五月才會明朗，但應無預期的悲觀。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財