美關稅末日？ 中鋼等表態影響有限

台南安定古寶無患子生技公司外銷美國的訂單受新關稅措施影響，估計5月才會明朗，但應無預期的悲觀。（記者劉婉君攝）

〔財經新聞中心、記者劉婉君／綜合報導〕美國總統川普宣布對台課徵三十二％高額關稅，嚇壞投資人，但有不少台股公司如昇達科、材料-KY、智崴等都跳出來強調「對營運沒有影響」，中鋼也說「影響有限」，更有上市櫃公司宣布將進一步擴大在美設廠，期待能降低負面影響。

體感遊樂設備龍頭智崴指出，目前產品銷售遍及全球二十多個國家和地區，多元化市場布局有助降低對單一市場的依賴；此外，美國市場占比不高，二○二三年美國市場營收占比四％、去年僅一％，對營運影響甚微。

請繼續往下閱讀...

材料-KY也說，目前所有產品皆未銷售至美國，加上競爭對手伊斯曼（Eastman）的醋片、絲束、長絲面料及美國羅托巴的膠粒無法順利進入市場，不僅減少競爭壓力，也使全球客戶必須尋找新的供應商，估計反可迎來利多。

昇達科表示，與所有美國客戶的交易條件，關稅皆由客戶自行負擔，昇達科並無承擔額外成本，出口作業與報關流程並未受影響。

中鋼強調，我國出口至美國的鋼鐵、鋁材及汽車零組件，適用原有「貿易擴展法第二三二條」課徵的二十五％關稅，美國新關稅對中鋼影響相對有限。

緯創與大同則都表態加速在美投資。緯創將加碼近十五億元於美國設立子公司，並準備覓地蓋AI伺服器；大同稱將藉併購或股權投資方式快速進入美國，積極爭取美國電力市場大餅。

另，台南安定古寶無患子生技公司生產的化妝品，七年前已打入美國市場；董事長王高榮說，近年因內銷大增，美國營收占比降至約三％，新關稅措施的影響，估計五月才會明朗，但應無預期的悲觀。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法