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〈財經週報-投資觀點〉電力是新金礦 投資人如何捕捉基建商機？

2025/04/07 05:30

全球電力需求幾乎年年攀升，電網建設和電力需求帶來投資機會，許多投信業者陸續推出電力基建ETF。（彭博）全球電力需求幾乎年年攀升，電網建設和電力需求帶來投資機會，許多投信業者陸續推出電力基建ETF。（彭博）

■洪欣如

人工智能（AI）浪潮的「電力飢渴症」正在重塑能源市場。根據國際能源署（IEA）的數據，僅一次使用ChatGPT進行搜尋所需的電力，是普通Google搜尋的近10倍。富國銀行預測，到2030年，美國因生成式AI而帶動的電力需求，將會相當於南韓一整年的電力消耗量，約為台灣2024年用電量的2.6倍。

電力是剛需 電價長線漲不停

隨著全球經濟持續成長、氣候變遷影響加劇以及電氣化的趨勢，電力成為生活中不可或缺的需求。過去30年中，除了一些特殊事件，如2009年的金融危機和2020年的疫情，全球電力需求幾乎年年攀升，顯示出其堅韌的剛性需求。

此外，電力產業的高昂固定成本使其呈現自然壟斷特性，形成了寡占市場。根據美國勞工統計局的數據，自1980年以來，美國的電價累計漲幅已高達238%，遠遠超過了汽油價格的201%（截至2025年1月底）。

未來，隨著四大雲端服務巨頭（Meta、亞馬遜、微軟和Google）在AI伺服器上的重大投資，電力需求勢必會進一步增加，電價也將持續攀升。

電力基建金額大增 概念股看旺

在這股電力需求的熱潮下，美國電力企業的資本支出也在持續增加。根據Edison Electric Institute的報告，預計2026年美國電力企業的資本支出將達到2,028億美元，相當於約台幣6兆元，較2020年的數字激增超過50%。

這些資金將主要投向現代化的輸配電網、儲能設施、配電線路地下化以及智慧電網技術，以應對生成式AI及其他高耗能產業的需求。

值得注意的是，電力基建概念股的表現向來優異，過去幾年甚至不遜於強勁的美股標普500指數。統計數據顯示，自2019年6月指數成立以來至2025年2月底，NYSE FactSet美國電力基建息收指數的累積報酬率達到驚人的133.1%，超越標普500指數的125.8%及公用事業指數的31.3%，成為長期投資的理想選擇。

電力基建題材-追求穩定息收與長期增值的新選擇

AI基建需求持續爆發下，電網建設和電力需求為相關產業帶來難得的機會，近一兩年，許多投信業者陸續將產品推展主軸，拓展到相關領域，而專注於新趨勢產業的新光投信，近期也主推美國電力基建ETF，為國內投資人提供參與電力基礎設施長期成長的新選擇。

儘管受到輝達等AI概念股的修正影響，電力基建股的股價也有所波動，但從產業需求的巨大潛力來看，近期的股價拉回，為投資人提供了不容錯過的切入布局良機！

（作者為群益金鼎證券財富管理部執行副總裁）

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