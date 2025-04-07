〈財經週報-投資趨勢〉政策前景未明 聚焦非投資級債的投資契機

美國總統川普關稅政策公布後，美股首當其衝，聯準會降息步調可能受到影響。（彭博）

■劉文茵

美國總統川普的關稅政策持續干擾金融市場，美股更是首當其衝，而隨著聯準會（Fed）的降息步調可能受到影響，美國10年期公債殖利率亦呈現區間震盪走勢。

不過，相比於全球股票市場，全球非投資等級債券市場因為不需要像股市一樣，必須高度依靠強勁的經濟成長速度來維持當前的估值，反而更喜歡處於經濟溫和增長的環境，因為非投資等級債的發債企業在這樣的環境下，料將更具有償付債務的能力。

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美國經濟具韌性 非投資等級債市有支撐

雖然近來美國經濟數據偏弱，但就業與通膨數據其實都沒有出現明顯惡化，聯準會亦維持中性的政策態度，除非市場出現造成金融環境快速緊縮的因素，否則在美債殖利率維持相對低檔，且經濟仍緩步成長的情況下，整體非投資等級債券市場，可望將獲得一定程度的支撐。

美國經濟持續展現韌性，近期公布去年第四季實質GDP的季增年率終值為2.4%，雖低於去年第三季的3.1%，但仍略高於市場預期，顯示美國經濟增長的勢頭仍然強勁。此外，去年第四季的企業稅後利潤成長5.9%，是兩年多以來的最大增幅，且非金融業的利潤占總產值的比例已擴大到15.9%。

降息趨勢未變 非投資等級債具投資吸引力

儘管外界仍擔憂川普調升關稅將引發通膨升溫，但聯準會官員目前的政策立場不變，現階段基準利率要再調升的可能性非常低。此外，聯準會亦認為美國經濟要出現衰退的機率不高，而根據3月公布的利率點陣圖顯示，2025年的終端利率將維持在3.75%-4%，代表到年底前仍有兩碼降息空間。

回顧過往，若處於經濟軟著陸且聯準會降息的環境下，非投資等級債多有所表現。此外，在降息周期下，若要提高投資組合的效益，亦應提前鎖定具有相對較高殖利率的資產。從投資價值來看，非投資等級債（以彭博全球非投資等級債指數為例），目前殖利率約在7.5%，仍高於長期歷史均值，相對其他固定收益資產具有投資吸引力。

財務基本面無虞 違約率可望維持歷史低檔

觀察今年以來的股市波動加大，但非投資等級債市的表現卻相對抗跌，主要因為非投資等級債發債企業的資產體質保持穩健。雖然獲利展望因政策的不確定性而轉趨保守，但預期仍有單位數的成長空間。

此外，非投資等級債發行人的財務基本面仍無虞。根據外資券商JPM統計到今年3月下旬，非投資等級債發行人的財務槓桿比率已下滑至3.98倍，低於長期平均的4.3倍，而利息保障倍數也回升至4.74倍，顯示整體信用指標持續改善。隨著企業基本面保持強勁，非投資等級債的違約率，今年仍可望維持在歷史相對低位，但後續仍將持續關注川普關稅政策與削減政府支出可能對債市所帶來影響。（作者為柏瑞全球策略非投資等級債券基金經理人）

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