〈財經週報-國際市場展望〉與1.0不同 川普2.0著眼改善美國雙赤字 第一季不確定性大增 股債震盪

川普宣布加徵對等關稅後，談判協商到取得共識，仍需要一段時間。（路透）

■王誠宏

帶著對上一任任期的經驗，美國股市在1月川普就職前創了新高，但川普就職後過去一季投資者發現，與1.0先減稅、再加關稅大有不同，第一季美國貿易政策、財政政策、貨幣政策不確定性皆大幅攀高，股市回修、債市整理、投資者也開始擔憂川普政策若無序推出，美國景氣的衰退風險。

美第二季將收拾戰果 政策方向逐漸轉向支持型政策

川普2.0就職至今，短短一季，目前已經宣布了對中國加徵20%關稅、對加墨加徵25%關稅、對鋼鋁及汽車加徵25%關稅，以及4月2日對等關稅，儘管談判協商到取得共識需要一段時間，但貿易政策將由不可測、無法因應朝對焦協商、互相減免發展。此外，馬斯克預計將在5月底離開由他領導，聚焦刪減聯邦政府冗員、預算的DOGE，也顯示財政政策緊縮預計屆時將告一段落。在關稅實施和DOGE刪減完無效支出，為其他財政支出擴增出空間後，預計美國將從5~6月開始討論如何延長原先今年底將到期的TCJA減稅法案，此一部分若參考川普政見，可能包括小費、加班費減免、對低所得族群免稅、部分調降在美國製造的企業公司稅。整體而言，預計第二季將是政策方向的轉折點。

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全球景氣呈現微笑曲線：第二季下滑、第三季築底

由於對川普就職後關稅風險的預防，上自企業下至消費者，從去年10月到今年1月皆有很顯著的提前拉貨或提前消費跡象，因此1月川普就職後，2月起經濟進入滯後透支階段，預計也將持續一季左右時間，因此從第一季中旬到第二季中上旬，將看到滯後透支造成的降溫效果；加上川普自2月起相繼宣布的關稅政策推高不確定性，延緩企業與家計支出與規劃及關稅實施後的調整，預計第二季全球景氣將回落整理，但歐中的支持性政策，及不確定性見頂後的逐漸冷靜，將使景氣下方深度有限。下半年至明年上半年全球一方面因應美國的關稅行動而進行貿易分布的調整，一方面估計川普政府將推出減稅措施與製造業回美國的相關法令鬆綁等利多政策，景氣信心將出現回春。

第二季資產配置建議：債優於股

受第二季景氣處在微笑曲線下緣影響，預計第二季殖利率將有回落空間，信用利差受景氣下滑預計不易收斂，因此債市部分建議公債優於投等債優於高收債。股市部分，台灣貿易依存度高，因此全球景氣即便只是小幅回落，台股勝率與期望報酬會偏弱，但這種程度的景氣波動對美股影響有限，對應經驗美股勝率仍偏高只是階段性期望報酬也有限；整體而言著重價值型配置，其餘中性看待。（作者為國泰投信全球經濟與策略研究處副總）

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