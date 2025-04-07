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〈財經週報-央行房市政策〉房貸緊縮、央行管制 房市到年底買氣仍低迷

2025/04/07 05:30

中央銀行去年9月祭出第7波選擇性信用管制，預售屋、中古屋交易量反轉向下，預估到年底前，買氣仍處低迷狀態。（資料照）中央銀行去年9月祭出第7波選擇性信用管制，預售屋、中古屋交易量反轉向下，預估到年底前，買氣仍處低迷狀態。（資料照）

記者徐義平／專題報導

中央銀行去年9月祭出第7波選擇性信用管制，又碰上房貸資金緊縮衝擊房市買氣，全國預售屋、中古屋交易量反轉向下；儘管央行3月未發布第8波信用管制，但仍嚴查週轉金等相關資金運用。房產業者預期，各項管制未鬆手前，到年底買氣仍處低迷狀態，房價要大幅上漲的空間也不存在。

根據六都地政局統計，今年1、2月六都建物買賣移轉棟數合計2.98萬棟、年減25%；而今年1月全國預售屋揭露件數僅3,846件，創近24個月最低。

央行管制未鬆手 房價沒有大漲空間

房市專家何世昌指出，房市歷經兩季買氣冰凍期後，今年3月交易量可望止跌反彈，但成長幅度可能很緩慢。若預售屋成交件數能回到6千件，後續房價將相對穩健；若成交件數仍在5千件上下，接下來房價恐會陷入盤整修正，預估央行管制會持續到房市反轉才鬆手，短期房市不會有太多好消息。

美國總統川普1月上任後，全球政經局勢變化大、不確定性多，使金融投資策略轉向。另一方面，台灣央行從去年就找銀行「喝咖啡」，要求提出自主管理不動產貸款具體量化改善方案，且要求一年內滾動式調整管理，等於房貸減降令的措施至少會維持一年，而還會透過定期及專案金檢加碼、補漏。

高力國際不動產業主代表服務部董事黃舒衛表示，房市資金面一旦受到嚴格監管，「水龍頭被關起來」，短期無論建築開發或房產投資氛圍均回歸基本面，除中古屋申貸困難重重，預售市場受「平均地權條例」修正箝制效果遞延發生，短期反而累積更大的轉折壓力。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，新建案、中古屋交易量縮，購屋民眾面對高漲房價難免會停看聽，但屋主賣房普遍都有明顯獲利，若房市交易量持續低落，要觀察外在情勢是否變動甚大，讓屋主願意彈性讓價，尤其房地合一稅上路將滿10年，適用稅率20%的屋主越來越多，若有資金需求可能售屋意願也會較高。

搶下車 2月全國中古屋委售量大增24.8%

根據永慶房產集團彙整各大房屋網路銷售平台發現，今年2月全國中古屋委售量，相較去年6月大增24.8%，六都及新竹縣市中，以桃園市、新竹縣市及台中市委售量增幅28%起跳較明顯。

此外，永慶房產集團發布最新報告，第2季房市看跌比率已連三季上升，對比2024年第二季看跌比率僅9%，僅一年多看跌比率大增34個百分點，不僅預期房價上漲心理已消散，甚至房市氛圍也已由多轉空。

觀察政大永慶即時房價指數，去年第四季7大都會區指數全面轉負，今年第一季則微幅盤整。永慶房產集團業務總經理葉凌棋表示，房價已確定進入盤整，尤其今年1至2月7都成交議價率幾乎全面上揚2至4個百分點，而且都議價率在12%起跳的待售房屋成交率相對提升，而議價率1成以內的待售房屋成交率則衰退。

至於上半年全國買賣移轉棟數預測，葉凌棋認為，在央行第7波信用管制持續下，房市交易不如去年熱絡，加上今年全球政經局勢不確定性高，預估今年上半年交易量約13.6至14.6萬棟，較去年同期減少17%至23%。

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