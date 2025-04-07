〈財經週報-時事求是〉關稅戰中的央行與房市

美國總統川普推出超乎預期的高關稅，主要國家股市已受重創，台股無法倖免，房市或許更有喘息空間。（中央資料照）

■魏錫賓

美國總統川普再度發起關稅戰，世界貿易組織（WTO）估計今年全球貿易量將由年成長3%，下降為衰退1%；川普的對等關稅威脅自由貿易，各國都直接受到衝擊，經濟成長率並將受壓抑。包括我國在內的央行先前都保持觀望，如今主要國家股市已受重創，台股將不例外，可是低迷中的房市，或有喘息空間。

2008、09年金融海嘯發生時，全球經濟陷入罕見的負成長，美國聯準會（Fed）維持低政策利率曾是受爭相指責的對象；不過，前聯準會主席格林思潘認為金融監理不當才是美國次貸危機的主因，並因此而擴大成全球金融海嘯。因為美國聯準會也負責金融監理，他的說詞顯非為了「脫罪」，貨幣政策確實難以獨自因應房價。

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然而，不調整政策利率，央行仍然可以影響房價。雖然貨幣政策會影響總體經濟，中央銀行家們都不認為應藉由升降息調節房市，可是央行並非完全不必為房價負責。我國央行配合其他相關部會，此波執行7次選擇性信用管制，終有效使房市降溫，就是一個例證。左右房市有多種因素，甚至是預期心理，可是央行從此難以脫身。

至於關稅戰會如何影響房市？在不確定性提高時，資金會尋找避險工具，過去美元資產、黃金都受到歡迎，而不動產在台灣，也被不少投資人視為是資金避風港。

全球金融海嘯後10餘年來，台灣房價修正期間相當有限，根據內政部編製的住宅價格指數，全國房價僅在2015年、2016年、2017年有較明顯的下滑，且幅度並不大。2020年初新冠肺炎疫情向全球擴散，股市雖一度激烈下探，房價卻仍維持堅挺，且在疫情趨緩後，展開一波強烈漲勢。

近日在央行執行選擇性信用交易管制，以及相關部會共同打炒房的壓制下，房市維持低迷，成交量屢探近期低點；購置住宅貸款餘額雖仍增加，但建築貸款已從2024年10月高點回落。站在金融安全的角度看，目前房市在偏弱中持穩，應是金融監理機關希望維持的狀況。

在經濟可能受關稅戰衝擊下，房市更難迅速反彈，可是對不確定性反應較為迅速的股市，更易因而波動，而尋找新投資標的部分資金，可能先撤出，在台灣，房市也是去處之一，不過，這一次，房市並無大幅看漲的預期心理配合，新資金對房價即使有支撐，應也無太大的拉抬力量。

川普的關稅武器說早就令各國央行憂心，3月時維持政策利率不變的主要國家央行，都在等川普的對等關稅出牌，如今超乎預期的高關稅，勢將影響物價及經濟表現。如果經濟受到重創，央行有調降利率因應的空間，而已有喘息空間的房市，或許會更持穩。

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