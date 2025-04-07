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〈財經週報-央行房市政策〉關稅戰搗亂·房市低迷 央行精算出手時機

2025/04/07 05:30

主要央行未來利率動向主要央行未來利率動向

編譯盧永山／專題報導

Fed主席鮑爾表示。川普關稅政策可能影響物價和經濟活動，但企業與消費者對通膨升溫的疑慮上升。（法新社）Fed主席鮑爾表示。川普關稅政策可能影響物價和經濟活動，但企業與消費者對通膨升溫的疑慮上升。（法新社）

川普發動的關稅戰兵臨城下，多國央行近日的貨幣政策會議都未更動政策利率，維持因應環境變動的彈性。美國、日本、英國等主要央行，會後聲明都有相似的看法，那就是川普的關稅措施將帶來不確定性，不僅短期內市場波動加劇，還對通膨預期和利率走向造成挑戰。

美國聯準會（Fed）在3月19日例會後，連續2次維持利率在4.25%至4.5%區間不變。Fed主席鮑爾坦承，川普的關稅政策正影響物價和經濟活動，儘管現在還難以評估影響幅度，但企業與消費者對通膨升溫的疑慮明顯上升，今年通膨進展可能推遲。

關稅帶動通膨 Fed恐延後降息

Fed最新經濟預測顯示，今年經濟成長預估下調，但通膨預估上修，凸顯關稅措施帶來的不確定性。儘管Fed仍維持今年稍後降息2次的預測，但分析師懷疑，關稅帶動的通膨將使Fed延後降息時機。不過，川普已數度要求Fed立即降息，稱關稅的影響已經逐步滲透在經濟中。

日本銀行3月19日例會後維持利率0.5%不變，日銀總裁植田河男表示，若經濟和物價預期能夠實現，「將繼續上調政策利率」，但也強調美國關稅所影響的範圍正迅速擴大，不到4月無法確定，「不確定性非常大」。

而在川普宣布將對進口進車加徵25%關稅，4月2日生效後，伊藤忠綜合研究所首席經濟學家武田淳（Atsushi Takeda）表示，日銀在5月1日例會升息的可能變得更低，因日銀須仔細研究關稅對經濟的影響，不可能在5月例會前完成這項工作。

川普開徵汽車關稅 日銀5月升息機率降低

由於日本通膨持續位於2%之上，日銀一直在尋找合適的升息時機，但美國汽車關稅將對做為日本經濟重要支柱的汽車業造成壓力，並可能波及範圍更廣的行業。

英格蘭銀行在3月20日的例會後維持利率4.5%不變，強調將採取逐步且謹慎的利率政策，顯示因川普的關稅政策對全球市場帶來巨大不確定性，加上英國薪資增幅穩定維持在5.5%至6%，該行對降息的態度變得更為謹慎。英格蘭銀行總裁貝利表示：「我們仍認為利率將保持逐步下降趨勢，但當前經濟情勢充滿不確定性，我們將密切關注全球和國內經濟政策。」

歐洲央行6度降息 關稅影響利率動向

惠譽信評經濟學家海德斯（Jessica Hinds）表示，薪資成長將是未來英格蘭銀行貨幣政策委員會決策的關鍵，委員們希望看到薪資增速從當前高水準回落，才能放鬆貨幣政策。

歐洲央行在3月6日降息1碼（0.25個百分點）至2.5%，為本輪降息週期第6次降息。歐洲央行總裁拉加德表示，儘管歐元區通膨降溫過程進展順利，但歐元區仍特別容易受到關稅變動影響，該行無法對未來的利率動向做出明確承諾。她指出，在當前不確定性升高的情況下，該行將依賴最新經濟數據，並根據每次會議情況決定利率政策，不會預先承諾某條特定的利率途徑。

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