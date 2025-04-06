否定二戰後貿易規則 川普10%基準關稅上路

美國海關單位昨起對來自許多國家的所有進口產品徵收總統川普的單方面10％基準關稅，9日將針對57國較大貿易夥伴徵收更高的對等關稅，相關措施形同是全盤否定二戰後相互商定同意的關稅稅率制度。（路透）

〔編譯魏國金／綜合報導〕美國海關單位昨起對來自許多國家的所有進口產品徵收總統川普的單方面十％基準關稅，九日將針對五十七國較大貿易夥伴徵收更高的對等關稅，相關措施形同是全盤否定二戰後相互商定同意的關稅稅率制度。

5日起對英、澳等國先課10％

路透報導，美東時間五日凌晨零時一分（台灣時間五日中午十二時一分）起，十％基準關稅在美國各海港、機場與海關倉庫生效。曾任川普第一任期白宮貿易顧問的霍金路偉（Hogan Lovells）律師事務所貿易律師肖恩（Kelly Ann Shaw）稱「這是我們此生最大的單一貿易行動」。

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她指出，儘管各國致力協商較低稅率，預料該關稅隨著時間將有所變化，但「這是大規模行動，對我們與各國貿易的方式將造成劇烈、重大的轉變」。

第一波十％基準關稅影響的國家包括澳洲、英國、哥倫比亞、阿根廷、埃及與沙烏地阿拉伯等。美國海關與邊境保護局向託運商公告說，五日零時起在海上運輸的貨物沒有寬限期。

該機關原本公告說，將對美東時間五日凌晨零時一分裝上船舶或飛機，並轉往美國的貨物，提供五十一天寬限期；這些貨物必須在美東時間五月二十七日凌晨零時一分抵達美國，才能避免十％關稅。

9日起對57國開徵對等關稅 中國54％最高

九日同一時間十一％至五十％的對等關稅也將生效。歐盟進口產品將遭受二十％關稅衝擊，越南四十六％、中國三十四％，若加上之前的二十％關稅，川普對中國課徵五十四％新關稅。

越南、柬埔寨低頭 願取消或降關稅

儘管中國採取報復措施、宣布對美國進口產品加徵三十四％對等關稅，並限制釤、釓、鋱等七類中的重稀土相關物項實施出口管制，但仍有一些國家致力與川普政府合作，以降低美國關稅的衝擊。川普指出越南願意取消關稅、以避免美國關稅懲罰，目前尚不清楚美國對此提議的回應；另柬埔寨亦同意將十九類美國產品關稅、從最高三十五％降至五％，印尼則承諾放寬貿易規則，柬埔寨對等關稅為四十九％、印尼為三十二％。

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