稅壓供應鏈 蘋果商品勢在必漲

鴻海與電子五哥可能影響

代工廠毛利率和獲利率已處低個位數水準

〔記者高嘉和／台北報導〕美國總統川普宣布對等關稅政策，根據元大投顧最新報告，鴻海與電子五哥等組裝業者因主要生產基地位於中國與東南亞，影響較為明顯，其中又以蘋果相關產品受衝擊最為嚴重，未來其售價提升將不可避免。

鴻海與電子五哥 產品多銷美

川普發表新關稅政策，將對所有進口商品施加十％基準關稅，該措施將於四月五日生效；此外，針對與美國存在較大貿易逆差的國家，實施更高的對等關稅政策，將於四月九日開始執行。其中包括對中國的進口商品徵收五十四％的關稅（含前兩次加徵二十％關稅）、台灣為三十二％、馬來西亞為二十四％、越南為四十六％、印度為二十六％、泰國為三十六％。

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報告評估，台灣組裝代工廠產能主要集中於中國、馬來西亞、越南、泰國及印度等東南亞地區，部分業者則將伺服器後段組裝設置於美國和墨西哥，以減少關稅衝擊。

但手機、筆電等消費性電子產品的生產基地仍以東南亞為主，其中銷往美國占比最高的蘋果產品所受影響最為嚴重，主要產品的生產基地位於中國、越南及印度，未來均將面臨關稅上調壓力。由於蘋果代工廠的毛利率和獲利率已處於低個位數水準，預計後續將透過產品漲價來轉嫁成本，可能進一步影響終端消費需求。

至於伺服器，由於其屬剛性需求，加上代工業者已在美國設立後段組裝產線，可一定程度緩解關稅影響；但若對等關稅正式實施，預估組裝業者的獲利可能面臨至少八％到十五％的下滑壓力；MB/NB方面，預期對微星、技嘉、華碩等影響獲利約六％到九％；網通設備業者獲利則可能面臨零至三十％下滑壓力；成衣及製鞋業者則推估影響獲利約四％到六％不等。

稅率轉嫁至客戶 推升產品價格

報告分析，對等關稅課徵幅度與涉及範圍均遠超市場預期，若台廠選擇自行吸收關稅成本，恐大幅壓縮獲利；反之，若全數轉嫁至客戶，則可能推升終端產品價格，進而抑制需求，間接影響未來訂單。報告建議關注後續發展，包括川普政府是否推出進一步貿易政策，以及各國是否採取報復性關稅措施，以評估產業供應鏈的長期影響。

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