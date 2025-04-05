美3月就業超預期 對等關稅恐澆冷水

美國勞動部昨公布，三月新增非農就業二十二．八萬人。（路透檔案照）

〔編譯魏國金／綜合報導〕美國勞動部昨公布，三月新增非農就業二十二．八萬人，從二月修正後的十一．七萬人大幅上升，且優於道瓊預期的十四萬人，顯示美國的勞動市場仍然穩定，但失業率上升至四．二％，高於預期的四．一％。

報告顯示，三月平均時薪月增○．三％，符合經濟學家預期，年增三．八％，低於預期的四％，並創二○二四年七月以來最低增幅；每週平均工時為三十四．二小時。

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升高企業暫停招聘可能性

該報告公布的時機，正值美國總統川普的關稅新措施造成全球貿易戰恐慌加劇；勞動市場指標雖顯示美國的就業狀況仍持穩，但關稅措施引發貿易戰，可能升高企業暫停招聘的可能性。

信安環球投資首席全球策略師沙阿直言，「人人都知道經濟疲軟即將到來，至少可先放心勞動市場在進入此關稅政策衝擊時，放緩不會過度劇烈」。

高盛資產管理多重資產固定收益主管羅斯納也指出，「優於預期的就業報告，有助於緩解美國勞動市場可能立即疲軟的疑慮，但相關數據已是『配菜』，因為市場僅聚焦於『主菜』關稅」。

在該份優於預期的就業報告出爐後，聯準會（Fed）可能等到六月才開始降息，因該報告緩解了川普對全球進口產品課徵關稅，將如何影響就業市場的疑慮。因投資人對貿易戰升高的恐懼加劇，市場押注今年底前聯準會將降息四次，甚至可能降息五次。

高關稅衝擊通膨後所得

高盛預期，今年底核心通膨將上升至三．五％，高於先前預期的三％；高盛警告，「高關稅可能使消費危機升高，衝擊通膨調整後的所得」。資本市場證券也推測，如果川普的高關稅政策不變，今年底核心消費者物價指數可能從二月的年增三．一％上升至四．五％。

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