晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

美3月就業超預期 對等關稅恐澆冷水

2025/04/05 05:30

美國勞動部昨公布，三月新增非農就業二十二．八萬人。（路透檔案照）美國勞動部昨公布，三月新增非農就業二十二．八萬人。（路透檔案照）

〔編譯魏國金／綜合報導〕美國勞動部昨公布，三月新增非農就業二十二．八萬人，從二月修正後的十一．七萬人大幅上升，且優於道瓊預期的十四萬人，顯示美國的勞動市場仍然穩定，但失業率上升至四．二％，高於預期的四．一％。

報告顯示，三月平均時薪月增○．三％，符合經濟學家預期，年增三．八％，低於預期的四％，並創二○二四年七月以來最低增幅；每週平均工時為三十四．二小時。

升高企業暫停招聘可能性

該報告公布的時機，正值美國總統川普的關稅新措施造成全球貿易戰恐慌加劇；勞動市場指標雖顯示美國的就業狀況仍持穩，但關稅措施引發貿易戰，可能升高企業暫停招聘的可能性。

信安環球投資首席全球策略師沙阿直言，「人人都知道經濟疲軟即將到來，至少可先放心勞動市場在進入此關稅政策衝擊時，放緩不會過度劇烈」。

高盛資產管理多重資產固定收益主管羅斯納也指出，「優於預期的就業報告，有助於緩解美國勞動市場可能立即疲軟的疑慮，但相關數據已是『配菜』，因為市場僅聚焦於『主菜』關稅」。

在該份優於預期的就業報告出爐後，聯準會（Fed）可能等到六月才開始降息，因該報告緩解了川普對全球進口產品課徵關稅，將如何影響就業市場的疑慮。因投資人對貿易戰升高的恐懼加劇，市場押注今年底前聯準會將降息四次，甚至可能降息五次。

高關稅衝擊通膨後所得

高盛預期，今年底核心通膨將上升至三．五％，高於先前預期的三％；高盛警告，「高關稅可能使消費危機升高，衝擊通膨調整後的所得」。資本市場證券也推測，如果川普的高關稅政策不變，今年底核心消費者物價指數可能從二月的年增三．一％上升至四．五％。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財