築關稅高牆 川普暗示可談判

美國總統川普在宣布對等關稅後，輕鬆地去打小白球。（法新社）

〔編譯魏國金／綜合報導〕美國總統川普發動百年來最大關稅戰後，隨後在空軍一號上為他的關稅計畫大力辯護，並指很快將對晶片及藥品課稅，他也首度暗示，如果其他國家能提供一些「極佳、非凡的」（phenomenal）的東西，他對於降低關稅持開放態度，即各國似乎有望透過談判降低或解除美國高額關稅。

川普3日在空軍一號內與記者談話，為他的關稅計畫大力辯護。（路透）

川普說，「關稅賦予我們強大的談判權力，每一個國家都致電我們，這是我們作為的美妙之處，我們位於主導地位」。至於是否意謂他考慮減輕關稅，他指出，「看狀況，如果有人說，我們將給你們極佳的東西，只要他們給我們的是好東西」。

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預告晶片、藥品課稅程度前所未見

川普表示，未來也將對一些產品課徵更多關稅。他說，「晶片將很快課徵、藥品也將開始，我認為課稅的程度將是前所未見；我們現在關注藥品，製藥是另一類別，我們在不久的將來會宣布相關關稅，現在正在審查中」。

華爾街日報報導，美國去年晶片直接進口八二○億美元，但多數晶片進口是非直接的，一般是在海外製造、封裝，並裝置於電子產品中，許多美國製造的晶片也都是送至台灣、中國或東南亞國家做最後組裝，之後再出口至終端客戶，對晶片及含晶片的許多產品升高關稅，將衝擊需求，因此晶片主要買家股價暴跌，戴爾三日跌逾十五％、蘋果下挫九．三％。

北京若批准出售TikTok 願減免關稅

川普還強調，只要北京批准出售TikTok美國業務，他願意提供中國關稅減免。TikTok的出售期限將於五日截止，川普說，「非常接近達成協議」，「或許北京將來電說，『我們對關稅感到不滿』，或許他們想取得一些東西，以便讓TikTok批准」。不過他坦承，不知北京是否採取此舉。

中國國務院關稅稅則委員會昨公告，將自四月十日起對原產於美國的所有進口商品，在現行適用關稅稅率基礎上加徵三十四％關稅，而現行保稅、減免稅政策不變，但此次加徵的關稅不予減免；中國抨擊美國對等關稅是典型的單邊霸凌，敦促美方立即取消單邊關稅措施，以平等、尊重、互惠的方式，磋商解決貿易分歧。

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