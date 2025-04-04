書劍集》關稅戰的現實面

美國總統川普二度上位，貿易依然是經濟的核心主題；隨著關稅爭執擴大，隱隱然形成美國與全球對抗的態勢。圖為川普宣布對約六十國課徵高額對等關稅。（路透）

◎歐陽書劍

美國總統川普二度上位，貿易依然是經濟的核心主題；隨著關稅爭執擴大，隱隱然形成美國與全球對抗的態勢。從「非中」至「抗美」，各國政府與企業忙著尋找突圍的方法；在決定反制、繞道或合作之前，不能不瞭解美、中經濟的差異。

川普第一任期雖亦提高個別商品的關稅，但以國家為對手的部分，主要是針對中國。他在二○一八、一九年對中國先後多次加徵關稅，使得企業忙著遷建工廠，紛紛走出中國，繞道他國前進美國市場。對想要同時取得美中市場的企業，很自然地發展出中國加一或加Ｎ的策略，也同時在中國之外落地生根。

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川普於二○一七年一月首度就任美國總統，在二○一六年，美國商品貿易赤字約七千五百億美元，其中對中國入超近三千五百億美元，而在他於二○二一年一月卸任前的二○二○年，對中國入超減至三千一百億美元，可是美國商品貿易赤字已超過九千億美元，且對墨西哥、越南的逆差合計增近千億美元，企業繞道他國前進美國市場的行為相當明顯。

「非中」的結果，雖使中國對美國的貿易出超一度不再成長，但根據美國貿易代表署統計，二○二四年美國對中國出口較前一年下降二．九％，進口卻提高二．八％，使得對中國的貿易赤字增加五．八％，在二○二四年達到二千九百五十四億美元。另外，中國商務部的數據顯示，中國整體對外出超已從二○一六年的四千多億美元，提高到二○二四年的一兆美元左右。

川普再度擔任美國總統，中國仍是主要目標對手；然而，美國的商品貿易入超在二○二四年已超過一．一兆美元。川普之前對中國加徵關稅，因替代效果發生，並未扭轉美國貿易逆差的長期趨勢，且中國總出超依然大增，此次不能再施故技。關稅還是川普的武器，但他改變了策略，剛公布的對等關稅，砲火四射，使貿易戰火蔓延至全世界。

川普首度總統任內，形成「去中」風潮，改變了全球供應鏈的結構；此次針對各國加徵關稅，已有國家想要尋找美國之外的替代市場；然而，美國市場能放棄嗎？以中國市場替代？中國雖是全球第二大經濟體，但二○二四年國內生產毛額（GDP）一百三十五兆人民幣，近十九兆美元，僅為美國GDP的六十五％，且中國與美國有不同的經濟結構。美國有鉅額貿易赤字，而中國有龐大的出超。對其他國家而言，中國更像是國際市場的主要競爭對手。從美國失去的市場，很難從中國拿回。

從支出面看，美國民間消費占了GDP的七成左右，中國消費則不到四十％，反而是投資占比達四十二％；美國的私人消費，比中國的整體經濟規模還大。從經濟看，或許可以「去中」，但很難「非美」；除了已無利可圖，否則就算川普政府設下重重障礙，對多數企業而言，依然是要想辦法繞道前往，而非直接繞過。

美國加徵各國的對等關稅，是以各國對美國的貿易順差金額為基礎計算，不論是匯率、關稅或貿易障礙的任何原因，美國就是要減自己的逆差金額；對各國而言，談判更難，可是對抗或讓步方式也更有彈性、更多選擇。

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