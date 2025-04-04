新聞分析》不是對等關稅 是貿易逆差報復稅

美國總統川普所謂「對等關稅」，實際上是美國的「貿易逆差報復稅」，也可說是台灣等國的「貿易順差懲罰稅」。（美聯社）

記者鄭琪芳／特稿

美國總統川普二日向全球投下「貿易核彈」，他宣布對所有國家課徵十％關稅，對貿易逆差較大國家更課徵高額對等關稅，其中台灣稅率高達三十二％，理由是台灣對美國產品課徵六十四％稅率。然而，這個數字絕非事實，推測是以美國對台灣貿易逆差除以自台進口額而來，換言之，所謂「對等關稅」，實際上是美國的「貿易逆差報復稅」，也可說是台灣等國的「貿易順差懲罰稅」。

根據我國海關統計，去年台灣對美國出口貨品總值一一一三．六億美元、自美進口貨品四六四．六億美元，對美貿易出超六四九億美元。若根據美國官方資料，去年美自台進口一一六二億美元、對台出口四二四億美元，對台貿易入超七三九億美元，而七三九億除以一一六二億美元為六十四％，即川普所說台灣對美國產品課徵六十四％關稅，這樣的關稅算法實在荒謬至極。

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事實上，我國除汽車、保健品、菸酒等關稅較高外，根據WTO資料，二○二三年我國平均名目關稅稅率約六．五％，若考量各項貨品進口值，我國加權平均關稅僅約一．七％，去年自美進口貨品加權平均關稅則約二％，與川普宣稱的六十四％簡直天差地別。何況，川普只算貨貿逆差，卻不提服貿順差，所謂「對等關稅」，既不對等、也不公平。

川普狂揮關稅大刀，雖然半導體暫時豁免，但我對美出口主力資通訊（ICT）成為重災區，去年我對美出口ICT產品達六七九．五億美元，包括AI伺服器、筆記型電腦、無線通訊設備、顯示卡等，對等關稅一旦上路，對台灣衝擊之大，可想而知。不過，關稅戰是「雙面刃」，高額關稅將推升美國物價、導致美國經濟成長放緩，美國也會面臨「停滯性通膨」的惡果。

這場關稅戰勢必「傷人又傷己」，正因如此，也給了各國談判空間。對等關稅生效在即，政府應加快腳步因應，除檢討關稅外，從對等關稅計算方式來看，恐怕增加對美採購及投資才是川普想要的。

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