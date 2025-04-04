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川普對等關稅 專家批算法簡單粗暴

2025/04/04 05:30

美國總統川普宣布對約六十國課徵高額對等關稅，經濟學家及外媒皆指出，川普的算法疑似是「某國對美貿易順差」除以「某國對美出口金額」，再以前述數值除以二，計算出要加徵多少關稅。（美聯社）美國總統川普宣布對約六十國課徵高額對等關稅，經濟學家及外媒皆指出，川普的算法疑似是「某國對美貿易順差」除以「某國對美出口金額」，再以前述數值除以二，計算出要加徵多少關稅。（美聯社）

「對美貿易順差」除以「對美出口金額」 再除以二

〔記者徐子苓／綜合報導〕美國總統川普宣布對約六十國課徵高額對等關稅，外界質疑稅率計算方式。經濟學家及外媒皆指出，川普的算法疑似是「某國對美貿易順差」除以「某國對美出口金額」，再以前述數值除以二，計算出要加徵多少關稅。

川普宣布，其他國家對美國課徵多少的稅，美國將回課約一半「折扣」的對等關稅。美國宣稱台灣對美商品課徵六十四％關稅，因此將對台課徵三十二％關稅。然而，不論是台灣海關所計算的名目平均關稅或加權平均關稅，都遠不及六十四％，引發外界議論到底是怎麼算的。

連賢明：依公式即算出台灣關稅32％

中經院院長連賢明昨在臉書發文，中經院原本按財政部說的幾個因素去評估，發現對等關稅要計算很複雜，不是件小工程，因此美國若要趕在四月二日公布，推測會採用單一關稅而非各國特定關稅。

「結果我們錯了，他們（美國）有獨到的稅率計算方式。」連賢明指出，對等關稅計算方式是「台灣對美順差（七三九億美元）」除以「美國自台進口金額（一一六二億美元）」，即得出六十四％這個數字。他表示：「川大爺說我很仁慈，所以台灣的對等關稅就收三十二％。簡單又粗暴。」

紐約時報也報導，雖然白宮官員在記者會中說，是由經濟顧問委員會使用成熟的方法計算出來，但白宮後來在官方文章中澄清計算方法，證實該公式是基於「某國對美貿易順差」除以「某國對美出口金額」。

美國地緣政治顧問、政治學者布蘭默（Ian Bremmer）在Ｘ發文直言「這真是…太愚蠢了」，他說，「這也解釋了為什麼『向美國徵收的關稅』一欄看起來像是編造的」。

逼台灣坐下談 談判結果才是最後稅率

連賢明強調，稅率計算方式不但和財政部提出的許多考量沒有關係，也沒有說明這些關稅的排除項目，很難理解關稅要怎麼實施。此外，對等關稅實施時間不是川普最常講的「明天」，而是一個星期後。

他認為，這兩點綜合起來很符合川普的談判風格：先把價格拉高，看你要怎麼還價。因此現在不需要爭論稅率是否合理，他只是逼台灣政府談判，談判後的稅率才會是最後的對等稅率。

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