越46%、泰37%、印尼32%／新南向淪重稅區 工商界籲速與美協商

美國祭出不對等關稅，但日韓歐競爭對手稅率低於台灣，機械公會擔憂客戶轉單。 （記者林菁樺攝）

〔記者林菁樺／台北報導〕美國總統川普的對等關稅震撼全球，台灣也面臨三十二％稅率，工商團體、產業公會呼籲政府動起來應對危機，特別是台商積極布局的東南亞也淪關稅重災區，政府應盡快召集專家商討對策，與美國談判並保障全球台商。

工商協進會指出，關鍵的半導體雖不在課徵清單，但三十二％稅率仍遠超出預期，對於出口導向的台灣經濟有巨大挑戰。

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此外，台商積極布局的東南亞同樣承受高關稅，包括越南高達四十六％、泰國也有三十七％、印尼三十二％，籲請政府要啟動危機應變。

工總表示，台灣的稅率比南韓的二十五％、日本二十四％都要高，且歐盟也才二十％，這對產業衝擊會更為激烈。

機械公會憂心難與日韓德競爭

去年美國躍升為我機械第一大出口市場，機械公會理事長莊大立坦言，沒料到稅率這麼高，尤其要與日、韓、德國等中高階機種競爭，台灣本身難以洽簽自由貿易協定（FTA），現在對手的稅率比我國還低，將「拉大差距」，對銷美的廠商而言，客戶很有可能就會轉單到稅率較低的國家。

工總指出，連同先前鋼鋁、汽車零組件加徵關稅二十五％，電子產品、機械產品、運輸設備、鋼鐵、鋁及其製品等已涵蓋台灣出口美國的主要產品類別；此次雖排除晶片，但對伺服器及出口到美國的ICT（資通訊）終端產品中含有台灣晶片的產品課稅，「衝擊非常大」。

應積極洽簽台美投保協定 保障台商

三三會理事長林伯豐呼籲，政府應盡速召集經貿專家及企業代表制定對策，並組成談判團隊，與美國進行關稅談判；此外，對美投資勢必增加，也要積極與美國洽簽台美投保協定、台美避免雙重課稅協定，為台商爭取保障，企業自身則要重新評估和調整供應鏈配置，增強在美國及國際競爭力。

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