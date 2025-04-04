晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

「對等關稅」半導體鬆口氣 伺服器、電腦零件衝擊大／2月2大產品對美出口近75億美元 占輸美比重逾6成

2025/04/04 05:30

美國總統川普宣布課徵對等關稅，伺服器、電腦零附件首當其衝。（資料照）美國總統川普宣布課徵對等關稅，伺服器、電腦零附件首當其衝。（資料照）

〔記者林菁樺／台北報導〕美國總統川普宣布課徵對等關稅，台灣稅率高達三十二％，外界擔憂的半導體與先前已課徵額外關稅的鋼鋁、汽車含零組件等暫不納入；不過，在AI需求拉動下，伺服器、電腦零附件等仍是對美國出口的大宗，今年二月前兩大對美出口產品就近七十五億美元。

今年2月出口美國前五大產品今年2月出口美國前五大產品

銅、木材、藥物暫時豁免

川普對個別國家徵收十一％至五十％「對等關稅」，也有整體一致性十％關稅，而銅、木材、藥物與半導體等項目暫時豁免；半導體雖不納入，但其供應鏈範圍廣泛，電子、汽車等終端產品受到衝擊，對半導體仍會有間接或負面影響。

首當其衝的仍是伺服器、電腦零附件。據財政部統計，今年二月，我對美出口一一七．七億美元，美國重返台灣第一大出口市場，其中自動資料處理機及其附屬單元（伺服器）出口六十八．三億美元、占比達五十八．一％排第一；其次為電腦零附件等出口約六．五億美元、占五．五％。兩者合計七十四．八億美元、占輸美比重逾六成。

另，積體電路出口五．四六億美元，電話機（含手機）及零件、交換器及路由器等出口五．二四億美元，機動車輛零附件出口一．九九億美元，分居第三至第五名。

去年積體電路輸美74億美元

官員分析，AI浪潮推動伺服器、晶片等需求，我對美出口成長來自伺服器與半導體等產品，但手機或AI伺服器所需的晶片，非台灣直接輸美，多在台灣生產後轉到越南、泰國和印度等地組裝加工，組裝完成後再出口至美國。

近年台灣出口積體電路至美國也持續成長，受AI需求推升，經濟部統計，二○二二年到二○二三年，積體電路出口美國約三十二億至三十五億美元，去年倍增至七十四億美元，美國已是台灣積體電路第七大出口市場。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財