「對等關稅」半導體鬆口氣 伺服器、電腦零件衝擊大／2月2大產品對美出口近75億美元 占輸美比重逾6成

美國總統川普宣布課徵對等關稅，伺服器、電腦零附件首當其衝。（資料照）

〔記者林菁樺／台北報導〕美國總統川普宣布課徵對等關稅，台灣稅率高達三十二％，外界擔憂的半導體與先前已課徵額外關稅的鋼鋁、汽車含零組件等暫不納入；不過，在AI需求拉動下，伺服器、電腦零附件等仍是對美國出口的大宗，今年二月前兩大對美出口產品就近七十五億美元。

今年2月出口美國前五大產品

銅、木材、藥物暫時豁免

川普對個別國家徵收十一％至五十％「對等關稅」，也有整體一致性十％關稅，而銅、木材、藥物與半導體等項目暫時豁免；半導體雖不納入，但其供應鏈範圍廣泛，電子、汽車等終端產品受到衝擊，對半導體仍會有間接或負面影響。

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首當其衝的仍是伺服器、電腦零附件。據財政部統計，今年二月，我對美出口一一七．七億美元，美國重返台灣第一大出口市場，其中自動資料處理機及其附屬單元（伺服器）出口六十八．三億美元、占比達五十八．一％排第一；其次為電腦零附件等出口約六．五億美元、占五．五％。兩者合計七十四．八億美元、占輸美比重逾六成。

另，積體電路出口五．四六億美元，電話機（含手機）及零件、交換器及路由器等出口五．二四億美元，機動車輛零附件出口一．九九億美元，分居第三至第五名。

去年積體電路輸美74億美元

官員分析，AI浪潮推動伺服器、晶片等需求，我對美出口成長來自伺服器與半導體等產品，但手機或AI伺服器所需的晶片，非台灣直接輸美，多在台灣生產後轉到越南、泰國和印度等地組裝加工，組裝完成後再出口至美國。

近年台灣出口積體電路至美國也持續成長，受AI需求推升，經濟部統計，二○二二年到二○二三年，積體電路出口美國約三十二億至三十五億美元，去年倍增至七十四億美元，美國已是台灣積體電路第七大出口市場。

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