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童子賢：川普關稅影響貿易夥伴 撼動美國地位

2025/04/03 05:30

和碩董事長童子賢表示，川普透過關稅戰欲讓美國再次偉大，將大幅衝擊美方長期與各國建立的夥伴關係，可能撼動美國在世界上的領導地位。 （資料照）和碩董事長童子賢表示，川普透過關稅戰欲讓美國再次偉大，將大幅衝擊美方長期與各國建立的夥伴關係，可能撼動美國在世界上的領導地位。 （資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕美國總統川普將4月2日稱為美國「解放日」，宣布將把關稅措施擴大延伸至全球輸美貨品。對此，和碩（4938）董事長童子賢表示，川普透過關稅打造的經濟戰線，欲讓美國再次偉大，但此舉將大幅衝擊美方長期與各國建立的夥伴關係，可能撼動美國在世界上的領導地位。

童子賢認為，半個世紀以來，台灣跟隨矽谷的知識進展與科技應用，世界上少有地方能出其右，例如英特爾與美國半導體製造商Zilog在1974年至1976年發表8080微處理機與Z80微處理機時，神通（8122）、宏碁（2353）同步取得代理權；而蘋果創辦人賈伯斯在1977年發表Apple II與1984年的麥金塔電腦後，台灣幾乎立刻引進。

此外，台灣企業後來正式切入蘋果供應鏈，當時包括宏碁、廣達（2382）承接蘋果筆電製造，台灣的被動元件、連接器、印刷電路板、塑膠模具與金屬加工廠更取得美商訂單。台灣產業組織起遍布台北到新竹的強大製造力，以及運用海外產能布局，把美國品牌電腦從「大量製造」推向「海量製造」。

童子賢觀察，美國在1980年代歷經石油危機後，雖然國內工業、製造業產生的經濟利益，逐年被高附加價值的服務業稀釋，但整體經濟轉型下，美國社會變得更加富裕；因此，儘管美國在2023年的全球貨貿金額5.16兆美元，輸給中國的5.94兆美元，但計入服貿後，兩國仍能分庭抗禮。由此可見，美國的經濟除了貨品出口，也比以往更加依賴高獲利的服務業。

童子賢說，解析歷史的脈絡，可以發現當前台灣科技產業與美國客戶訂單自然地緊密黏著，目前川普透過關稅想要帶動製造業回流的作法，衝擊的是過去50年全球自現代化以來累積的產業特性與經濟實力，除了曲高和寡，也不排除降低未來美國在國際市場的話語權。

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