亞資專區試辦 首波開放跨境金融等38項

金管會昨發布「金融業申請進駐地方資產管理專區試辦業務作業原則」。圖為金管會副主委莊琇媛。（資料照）

〔記者陳梅英／台北報導〕為推動台灣成為亞洲資產管理中心，金管會昨發布「金融業申請進駐地方資產管理專區試辦業務作業原則」，做為金融業者進駐專區試辦業務的依據。金管會表示，此次開放試辦項目有三十八項、約九十六家業者可提出申請，將在五月開放申請、進行審核，期待七月正式開業，試辦期間半年，得延長至一年。

金管會副主委莊琇媛指出，目前開放進駐的金融業別，包含銀行、投信投顧、證券及保險業，皆須符合各業所定資格條件才得進駐；其中，銀行業須取得私人銀行資格，已開辦高資產管理業務者；投信投顧業需有執照且能做全委業務；保險業需有國際保險業務分公司（OIU）執照等。

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此外，業者須與專區所在地方政府簽署合作意向書，取得地方政府出具進駐專區的證明文件，服務對象則以高資產客戶或境外客戶為主。金管會初步統計，目前符合申請資格的業者有十二家銀行、五十一家投信投顧、十八家證券商及十五家保險業，共九十六家。

此次開放金融業於專區據點試辦項目共三十八項，可提供五大核心服務，包含一站式金融服務、資金運用彈性、跨境金融服務、金融機構共同合作等，藉此引入更多資金投資台灣，進一步推動台灣實體經濟發展，達到「二年有感、四年有變、六年有成」，穩步打造具台灣特色的亞洲資產管理中心目標。

金管會表示，將觀察試辦成果，若對市場發展具有正面的助益者，後續將研擬修正相關法規，或請金融業同業公會等單位檢討修正相關規範，完成專區試辦業務項目的法規落地。

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