晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

亞資專區試辦 首波開放跨境金融等38項

2025/04/02 05:30

金管會昨發布「金融業申請進駐地方資產管理專區試辦業務作業原則」。圖為金管會副主委莊琇媛。（資料照）金管會昨發布「金融業申請進駐地方資產管理專區試辦業務作業原則」。圖為金管會副主委莊琇媛。（資料照）

〔記者陳梅英／台北報導〕為推動台灣成為亞洲資產管理中心，金管會昨發布「金融業申請進駐地方資產管理專區試辦業務作業原則」，做為金融業者進駐專區試辦業務的依據。金管會表示，此次開放試辦項目有三十八項、約九十六家業者可提出申請，將在五月開放申請、進行審核，期待七月正式開業，試辦期間半年，得延長至一年。

金管會副主委莊琇媛指出，目前開放進駐的金融業別，包含銀行、投信投顧、證券及保險業，皆須符合各業所定資格條件才得進駐；其中，銀行業須取得私人銀行資格，已開辦高資產管理業務者；投信投顧業需有執照且能做全委業務；保險業需有國際保險業務分公司（OIU）執照等。

此外，業者須與專區所在地方政府簽署合作意向書，取得地方政府出具進駐專區的證明文件，服務對象則以高資產客戶或境外客戶為主。金管會初步統計，目前符合申請資格的業者有十二家銀行、五十一家投信投顧、十八家證券商及十五家保險業，共九十六家。

此次開放金融業於專區據點試辦項目共三十八項，可提供五大核心服務，包含一站式金融服務、資金運用彈性、跨境金融服務、金融機構共同合作等，藉此引入更多資金投資台灣，進一步推動台灣實體經濟發展，達到「二年有感、四年有變、六年有成」，穩步打造具台灣特色的亞洲資產管理中心目標。

金管會表示，將觀察試辦成果，若對市場發展具有正面的助益者，後續將研擬修正相關法規，或請金融業同業公會等單位檢討修正相關規範，完成專區試辦業務項目的法規落地。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財