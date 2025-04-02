美貿易報告 大篇幅批中毀諾、反競爭

USTR報告，批評中國推動大量的產業規劃，其中影響最深遠、危害最嚴重的產業規劃之一就是「中國製造2025」。（美聯社資料照）

直指「中國製造2025」危害最嚴重

獨占中國市場再向外野蠻擴張

〔編譯盧永山／綜合報導〕美國總統川普宣布對等關稅前夕，美國貿易代表署（USTR）週一發布年度外國貿易壁壘評估報告，全文近四百頁，羅列各國針對美國商品和服務設置的政策和法規等貿易壁壘，其中近五十頁提及中國。

該報告列出美國主要貿易夥伴的平均適用關稅稅率、食品安全法規、再生能源要求和公共採購規則等非關稅壁壘。美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）聲明表示，當代歷史沒有一位美國總統比川普更意識到美國出口商面臨廣泛而有害的貿易壁壘，在川普領導下，這屆政府正努力解決這些不公平和非互惠的做法，幫助恢復公平，並讓勤勞的美國企業和工人在全球市場上占據首位。

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目前還不清楚這份長達三九七頁的報告是否影響川普的對等關稅計畫。白宮發言人李威特指出，川普總統四月二日將在白宮玫瑰花園宣布「以國家為基礎」的對等關稅計畫，並將在其他時間實施針對特定產業的關稅。

USTR報告有四十八頁提及中國，批評中國推動大量的產業規劃，其中影響最深遠、危害最嚴重的產業規劃之一就是「中國製造二○二五」。中國二○一五年五月發布的這項規劃，鎖定先進資訊技術、自動化工具機和機器人、航空航太裝備、新能源汽車等十大戰略領域進行自主創新。

報告批評，中國對自主創新採取不公平、反競爭的做法，其首要目標是用一切可能的手段，在中國市場上用中國的技術、產品和服務，來取代外國的技術、產品和服務，進而使中國企業首先占領中國市場，然後以此為跳板占領全球市場。

點名中國未落實首階段協議

USTR並批評，中國尚未完全履行在二○二○年一月川普首任任期內與中國簽署的「第一階段貿易協議」，該協議包括開放中國農業和金融服務市場、避免強迫美企交出智財權和技術轉移，並在兩年內額外購買價值兩千億美元的美國商品和服務。

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