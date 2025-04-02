財經青紅燈》從「骯髒15國」到「所有國家」

美國總統川普即將公布對等關稅，全球股市重挫，若引爆全球貿易戰，全球貿易量可能受影響，且全球通膨可能捲土重來，台灣將難免受到波及。（美聯社）

美國總統川普即將公布對等關稅，全球股市連日重挫，台股週一更暴跌906點、創史上第四大跌點。然而，川普對等關稅從最初傳出台灣將列入「骯髒15國」（The Dirty 15），最新發展變成「所有國家」入列；果真如此，因相對價格比絕對價格重要，若各國關稅都調高，對台灣影響就不大。不過，川普關稅政策一再升級，可能影響全球貿易量及助漲全球通膨，還是會對台灣不利，不論如何，政府及企業須審慎因應。

川普首任任期發動美中貿易戰，台灣受惠於轉單效應及台商大舉回流，加上防疫表現得宜，生產活動未中斷，在疫情期間經濟表現一枝獨秀。然而，川普第二任初期，關稅戰就砲火四射，除了中國被加徵關稅之外，包括加拿大、墨西哥及各國鋼鋁、汽車等均遭關稅波及；且川普將於4月2日公布對等關稅，他週日表示，對等關稅將包含所有國家，非僅限10到15個國家。

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換言之，川普對等關稅將平等掃射所有國家，台灣身為美國第七大貿易夥伴，當然無法置身事外。根據財政部統計，台灣去年對美國出口1113.6億美元、自美國進口464.6億美元，兩國貿易總值高達1578億美元，對美貿易順差649億美元創史上新高；且今年2月我國對美出口首度超過中港，美國重返我國最大出口國，為24年來首見，顯見台美經貿關係愈見緊密，川普關稅政策勢必將對我國經貿造成影響。

不過，從經濟學角度來看，相對價格比絕對價格更重要，如果各國都被加徵關稅，對台灣影響就不大；若部分國家被課徵更高關稅，反而對台灣有利。然而，面對川普的關稅威脅，加拿大、歐盟等已揚言報復，若引爆全球貿易戰，全球貿易量可能受到影響，且全球通膨可能捲土重來，果真如此，台灣將難免受到波及。國際政經情勢如此險峻，朝野應停止內耗、齊心面對挑戰。（鄭琪芳）

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