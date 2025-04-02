盤勢分析》台股反彈584點 22000點成反壓

台股昨在台積電領軍電子權值股展開反彈，搶短買盤進場，加權指數終場大漲584.27點，收在21280.17點。（中央社）

台股在經過前天崩跌906.99點後，上市櫃融資單日大減218.78億元，昨由台積電（2330）、聯發科（2454）、鴻海（2317）、廣達（2382）等大型電子權值股領軍展開反彈，搶短買盤進場，加權指數終場大漲584.27點，收在21280.17點，但成交量縮至約2782億元。

三大法人昨合計賣超28.4億元，其中外資賣超縮減至43.2億元、投信買超53.9億元、自營商賣超39.1億元；外資台指期淨空單微增72口，累積外資期貨淨空單約2.93萬口。

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啟發投顧副總容逸燊指出，台股昨日反彈近3%，但成交量明顯減少，本波下跌主要來自川普貿易戰恐升級，各國將祭出反制措施，加劇全球經濟衰退疑慮。台股前天融資大減，短線醞釀反彈，但需留意融資使用率偏高的個股，22000點成為壓力，短線難以越過，至於台積電是否需要與英特爾合作或是技術移轉，需等待本月中的法說會釐清，在此之前，外資恐難回頭大買台股；台股能否重回多方，需看台積電及AI類股能不能隨美股止穩向上，520前如果電子股狀況持續不明朗，部分資金有機會轉到軍工股避險。

統一證券分析，台股前天向下跳空走弱收最低，成交量暴增到逾4000億元，停損賣壓出籠，外資期貨空單同步大減，KD、RSI技術指標再度進到低檔超賣區，有助籌碼沉澱，但OTC近期跌幅較重，顯示內資籌碼鬆動，未見明確止跌訊號前，建議嚴控持股。（記者卓怡君）

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